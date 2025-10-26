Launch On Pump (LAUNCH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.34% Preisänderung (1T) +4.28% Preisänderung (7T) -11.60% Preisänderung (7T) -11.60%

Der Echtzeitpreis von Launch On Pump (LAUNCH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LAUNCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LAUNCH liegt bei $ 0.00444, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LAUNCH im letzten Stunde um -1.34%, in den letzten 24 Stunden um +4.28% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Launch On Pump (LAUNCH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 102.13K$ 102.13K $ 102.13K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 102.13K$ 102.13K $ 102.13K Umlaufangebot 999.89M 999.89M 999.89M Gesamtangebot 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Launch On Pump beträgt $ 102.13K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LAUNCH liegt bei 999.89M, das Gesamtangebot bei 999889454.83. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 102.13K.