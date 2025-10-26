LanLan Cat (LANLAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00214246$ 0.00214246 $ 0.00214246 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) +2.46% Preisänderung (7T) -11.64% Preisänderung (7T) -11.64%

Der Echtzeitpreis von LanLan Cat (LANLAN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LANLAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LANLAN liegt bei $ 0.00214246, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LANLAN im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um +2.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LanLan Cat (LANLAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Umlaufangebot 8.89B 8.89B 8.89B Gesamtangebot 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LanLan Cat beträgt $ 62.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LANLAN liegt bei 8.89B, das Gesamtangebot bei 8888888888.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 62.47K.