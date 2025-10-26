KITTEE (KTE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +11.35% Preisänderung (7T) +11.35%

Der Echtzeitpreis von KITTEE (KTE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KTE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KTE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KTE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +11.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KITTEE (KTE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 57.11K$ 57.11K $ 57.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 57.11K$ 57.11K $ 57.11K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,995.937352 999,999,995.937352 999,999,995.937352

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KITTEE beträgt $ 57.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KTE liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999995.937352. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 57.11K.