Jeeteroo (JEET) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00043984 $ 0.00043984 $ 0.00043984 24H Tief $ 0.0004699 $ 0.0004699 $ 0.0004699 24H Hoch 24H Tief $ 0.00043984$ 0.00043984 $ 0.00043984 24H Hoch $ 0.0004699$ 0.0004699 $ 0.0004699 Allzeithoch $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Niedrigster Preis $ 0.00036414$ 0.00036414 $ 0.00036414 Preisänderung (1H) -0.33% Preisänderung (1T) +5.77% Preisänderung (7T) +10.90% Preisänderung (7T) +10.90%

Der Echtzeitpreis von Jeeteroo (JEET) beträgt $0.00046796. In den letzten 24 Stunden wurde JEET zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00043984 und einem Höchstpreis von $ 0.0004699 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JEET liegt bei $ 0.00139124, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00036414.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JEET im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um +5.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Jeeteroo (JEET) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 143.89K$ 143.89K $ 143.89K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 467.67K$ 467.67K $ 467.67K Umlaufangebot 307.49M 307.49M 307.49M Gesamtangebot 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jeeteroo beträgt $ 143.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JEET liegt bei 307.49M, das Gesamtangebot bei 999390795.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 467.67K.