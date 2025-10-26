Idle Network (IDLE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01018697 $ 0.01018697 $ 0.01018697 24H Tief $ 0.01113224 $ 0.01113224 $ 0.01113224 24H Hoch 24H Tief $ 0.01018697$ 0.01018697 $ 0.01018697 24H Hoch $ 0.01113224$ 0.01113224 $ 0.01113224 Allzeithoch $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Niedrigster Preis $ 0.00144241$ 0.00144241 $ 0.00144241 Preisänderung (1H) +0.99% Preisänderung (1T) -5.13% Preisänderung (7T) -53.04% Preisänderung (7T) -53.04%

Der Echtzeitpreis von Idle Network (IDLE) beträgt $0.01039864. In den letzten 24 Stunden wurde IDLE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01018697 und einem Höchstpreis von $ 0.01113224 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IDLE liegt bei $ 1.74, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00144241.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IDLE im letzten Stunde um +0.99%, in den letzten 24 Stunden um -5.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -53.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Idle Network (IDLE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 772.66K$ 772.66K $ 772.66K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Umlaufangebot 74.30M 74.30M 74.30M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Idle Network beträgt $ 772.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IDLE liegt bei 74.30M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.04M.