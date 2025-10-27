Idle Network (IDLE)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Idle Network-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark IDLE in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Idle Network Preisprognose für 2025–2050 (USD) Idle Network (IDLE) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Idle Network potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.010548 erreichen. Idle Network (IDLE) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Idle Network potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.011076 erreichen. Idle Network (IDLE) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von IDLE im Jahr 2027 $ 0.011630 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Idle Network (IDLE) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von IDLE im Jahr 2028 $ 0.012211 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Idle Network (IDLE) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von IDLE im Jahr 2029 bei $ 0.012822 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Idle Network (IDLE) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von IDLE im Jahr 2030 bei $ 0.013463 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Idle Network (IDLE) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Idle Network potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.021930 erreichen. Idle Network (IDLE) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Idle Network potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.035722 erreichen.

2026 $ 0.011076 5.00%

2027 $ 0.011630 10.25%

2028 $ 0.012211 15.76%

2029 $ 0.012822 21.55%

2030 $ 0.013463 27.63%

2031 $ 0.014136 34.01%

2032 $ 0.014843 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.015585 47.75%

2034 $ 0.016364 55.13%

2035 $ 0.017183 62.89%

2036 $ 0.018042 71.03%

2037 $ 0.018944 79.59%

2038 $ 0.019891 88.56%

2039 $ 0.020886 97.99%

2040 $ 0.021930 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Idle Network Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.010548 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.010550 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.010559 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.010592 0.41% Idle Network (IDLE) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für IDLE am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.010548 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Idle Network (IDLE) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für IDLE bei $0.010550 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Idle Network (IDLE) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für IDLE bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.010559 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Idle Network (IDLE) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für IDLE bei $0.010592 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Idle Network Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 783.82K$ 783.82K $ 783.82K Umlaufangebot 74.30M 74.30M 74.30M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle IDLE-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt IDLE über ein Umlaufangebot von 74.30M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 783.82K. Live-Preis von IDLE ansehen

Idle Network Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Idle Network beträgt der aktuelle Preis von Idle Network 0.010548USD. Das umlaufende Angebot von Idle Network (IDLE) liegt bei 74.30M IDLE , was zu einer Marktkapitalisierung von $783,823 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -4.25% $ -0.000468 $ 0.011132 $ 0.010186

7 Tage -53.10% $ -0.005602 $ 0.022495 $ 0.010197

30 Tage -34.42% $ -0.003631 $ 0.022495 $ 0.010197 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Idle Network eine Preisbewegung von $-0.000468 gezeigt, was einer Wertveränderung von -4.25% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Idle Network zu einem Höchstpreis von $0.022495 und einem Tiefstpreis von $0.010197 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -53.10% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von IDLE für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Idle Network eine Veränderung von -34.42% erfahren, was etwa $-0.003631 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass IDLE in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Idle Network (IDLE)? Das Idle Network Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von IDLE basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Idle Network im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von IDLE berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Idle Network beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von IDLE. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von IDLE, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Idle Network zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für IDLE wichtig?

IDLE Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

