Hydrex (HYDX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.341335 $ 0.341335 $ 0.341335 24H Tief $ 0.374826 $ 0.374826 $ 0.374826 24H Hoch 24H Tief $ 0.341335$ 0.341335 $ 0.341335 24H Hoch $ 0.374826$ 0.374826 $ 0.374826 Allzeithoch $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Niedrigster Preis $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Preisänderung (1H) -1.03% Preisänderung (1T) -5.26% Preisänderung (7T) -28.38% Preisänderung (7T) -28.38%

Der Echtzeitpreis von Hydrex (HYDX) beträgt $0.342098. In den letzten 24 Stunden wurde HYDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.341335 und einem Höchstpreis von $ 0.374826 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYDX liegt bei $ 1.2, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.127003.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYDX im letzten Stunde um -1.03%, in den letzten 24 Stunden um -5.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -28.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hydrex (HYDX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.90M$ 12.90M $ 12.90M Umlaufangebot 21.60M 21.60M 21.60M Gesamtangebot 37,702,526.60237146 37,702,526.60237146 37,702,526.60237146

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hydrex beträgt $ 7.39M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYDX liegt bei 21.60M, das Gesamtangebot bei 37702526.60237146. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.90M.