Hydrated Dollar (HOLLAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.998382 $ 0.998382 $ 0.998382 24H Tief $ 0.999742 $ 0.999742 $ 0.999742 24H Hoch 24H Tief $ 0.998382$ 0.998382 $ 0.998382 24H Hoch $ 0.999742$ 0.999742 $ 0.999742 Allzeithoch $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Niedrigster Preis $ 0.976486$ 0.976486 $ 0.976486 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.07% Preisänderung (7T) +0.16% Preisänderung (7T) +0.16%

Der Echtzeitpreis von Hydrated Dollar (HOLLAR) beträgt $0.99947. In den letzten 24 Stunden wurde HOLLAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.998382 und einem Höchstpreis von $ 0.999742 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOLLAR liegt bei $ 1.019, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.976486.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOLLAR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.07% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Umlaufangebot 3.46M 3.46M 3.46M Gesamtangebot 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hydrated Dollar beträgt $ 3.46M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HOLLAR liegt bei 3.46M, das Gesamtangebot bei 3464592.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.46M.