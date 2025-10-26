HAMZ (HAMZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000843 $ 0.00000843 $ 0.00000843 24H Tief $ 0.00000858 $ 0.00000858 $ 0.00000858 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000843$ 0.00000843 $ 0.00000843 24H Hoch $ 0.00000858$ 0.00000858 $ 0.00000858 Allzeithoch $ 0.00005479$ 0.00005479 $ 0.00005479 Niedrigster Preis $ 0.00000728$ 0.00000728 $ 0.00000728 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.78% Preisänderung (7T) -2.50% Preisänderung (7T) -2.50%

Der Echtzeitpreis von HAMZ (HAMZ) beträgt $0.00000858. In den letzten 24 Stunden wurde HAMZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000843 und einem Höchstpreis von $ 0.00000858 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HAMZ liegt bei $ 0.00005479, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000728.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HAMZ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.78% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HAMZ (HAMZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Umlaufangebot 999.94M 999.94M 999.94M Gesamtangebot 999,936,141.691111 999,936,141.691111 999,936,141.691111

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HAMZ beträgt $ 8.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HAMZ liegt bei 999.94M, das Gesamtangebot bei 999936141.691111. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.58K.