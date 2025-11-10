HAMZ (HAMZ) Tokenomics

HAMZ (HAMZ) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu HAMZ (HAMZ), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 03:12:34 (UTC+8)
USD

HAMZ (HAMZ) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für HAMZ (HAMZ), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 6.45K
$ 6.45K$ 6.45K
Gesamtangebot:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Umlaufangebot:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 6.45K
$ 6.45K$ 6.45K
Allzeithoch:
$ 0.00005479
$ 0.00005479$ 0.00005479
Allzeittief:
$ 0.0000063
$ 0.0000063$ 0.0000063
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0$ 0

HAMZ (HAMZ)-Informationen

Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana.

$HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards.

Offizielle Website:
https://www.hamzracing.com/

HAMZ (HAMZ) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von HAMZ (HAMZ) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von HAMZ-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele HAMZ-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von HAMZ verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des HAMZ -Tokens!

HAMZ Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich HAMZ entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose HAMZ kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung