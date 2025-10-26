Der Echtzeitpreis von Golddigger beträgt heute 0.00046234 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GDIG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GDIG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Golddigger beträgt heute 0.00046234 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GDIG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GDIG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über GDIG

GDIG-Preisinformationen

Offizielle GDIG-Website

GDIG-Tokenökonomie

GDIG-Preisprognose

Golddigger Preis (GDIG)

1 GDIG zu USD Echtzeitpreis:

$0.00046419
+0.50%1D
USD
Golddigger (GDIG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:47:58 (UTC+8)

Golddigger (GDIG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00045649
24H Tief
$ 0.00046733
24H Hoch

$ 0.00045649
$ 0.00046733
$ 0.00135633
$ 0.00042035
+0.18%

+0.77%

+5.47%

+5.47%

Der Echtzeitpreis von Golddigger (GDIG) beträgt $0.00046234. In den letzten 24 Stunden wurde GDIG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00045649 und einem Höchstpreis von $ 0.00046733 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GDIG liegt bei $ 0.00135633, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00042035.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GDIG im letzten Stunde um +0.18%, in den letzten 24 Stunden um +0.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Golddigger (GDIG) Marktinformationen

$ 462.18K
--
$ 462.18K
993.72M
993,724,006.992372
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Golddigger beträgt $ 462.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GDIG liegt bei 993.72M, das Gesamtangebot bei 993724006.992372. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 462.18K.

Golddigger (GDIG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Golddigger zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Golddigger zu USD bei $ -0.0002300149.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Golddigger zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Golddigger zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.77%
30 Tage$ -0.0002300149-49.75%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Golddigger (GDIG) Ressource

Offizielle Website

Golddigger-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Golddigger (GDIG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Golddigger-(GDIG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Golddigger zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Golddigger-Preisprognose an!

GDIG zu lokalen Währungen

Golddigger (GDIG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Golddigger (GDIG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GDIG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Golddigger (GDIG)

Wie viel ist Golddigger (GDIG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GDIG in USD beträgt 0.00046234 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GDIG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GDIG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00046234. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Golddigger?
Die Marktkapitalisierung von GDIG beträgt $ 462.18K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GDIG?
Das Umlaufangebot von GDIG beträgt 993.72M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GDIG?
GDIG erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00135633 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GDIG?
GDIG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00042035 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GDIG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GDIG beträgt -- USD.
Wird GDIG dieses Jahr noch steigen?
GDIG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GDIG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Golddigger (GDIG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

