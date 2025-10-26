Golddigger Preis (GDIG)
+0.18%
+0.77%
+5.47%
+5.47%
Der Echtzeitpreis von Golddigger (GDIG) beträgt $0.00046234. In den letzten 24 Stunden wurde GDIG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00045649 und einem Höchstpreis von $ 0.00046733 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GDIG liegt bei $ 0.00135633, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00042035.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GDIG im letzten Stunde um +0.18%, in den letzten 24 Stunden um +0.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Golddigger beträgt $ 462.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GDIG liegt bei 993.72M, das Gesamtangebot bei 993724006.992372. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 462.18K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Golddigger zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Golddigger zu USD bei $ -0.0002300149.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Golddigger zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Golddigger zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+0.77%
|30 Tage
|$ -0.0002300149
|-49.75%
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.
Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.
With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.
Das Verständnis der Tokenomics von Golddigger (GDIG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GDIG Token!
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.
