Golddigger (GDIG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00045649 $ 0.00045649 $ 0.00045649 24H Tief $ 0.00046733 $ 0.00046733 $ 0.00046733 24H Hoch 24H Tief $ 0.00045649$ 0.00045649 $ 0.00045649 24H Hoch $ 0.00046733$ 0.00046733 $ 0.00046733 Allzeithoch $ 0.00135633$ 0.00135633 $ 0.00135633 Niedrigster Preis $ 0.00042035$ 0.00042035 $ 0.00042035 Preisänderung (1H) +0.18% Preisänderung (1T) +0.77% Preisänderung (7T) +5.47% Preisänderung (7T) +5.47%

Der Echtzeitpreis von Golddigger (GDIG) beträgt $0.00046234. In den letzten 24 Stunden wurde GDIG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00045649 und einem Höchstpreis von $ 0.00046733 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GDIG liegt bei $ 0.00135633, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00042035.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GDIG im letzten Stunde um +0.18%, in den letzten 24 Stunden um +0.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Golddigger (GDIG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 462.18K$ 462.18K $ 462.18K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 462.18K$ 462.18K $ 462.18K Umlaufangebot 993.72M 993.72M 993.72M Gesamtangebot 993,724,006.992372 993,724,006.992372 993,724,006.992372

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Golddigger beträgt $ 462.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GDIG liegt bei 993.72M, das Gesamtangebot bei 993724006.992372. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 462.18K.