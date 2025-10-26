Der Echtzeitpreis von FVIX beträgt heute 42.19 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FVIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FVIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FVIX beträgt heute 42.19 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FVIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FVIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FVIX

FVIX-Preisinformationen

Offizielle FVIX-Website

FVIX-Tokenökonomie

FVIX-Preisprognose

FVIX Preis (FVIX)

1 FVIX zu USD Echtzeitpreis:

$42.19
$42.19
0.00%1D
USD
FVIX (FVIX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:46:05 (UTC+8)

FVIX (FVIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 42.17
$ 42.17
24H Tief
$ 42.3
$ 42.3
24H Hoch

$ 42.17
$ 42.17

$ 42.3
$ 42.3

$ 95.98
$ 95.98

$ 18.95
$ 18.95

--

-0.07%

-0.44%

-0.44%

Der Echtzeitpreis von FVIX (FVIX) beträgt $42.19. In den letzten 24 Stunden wurde FVIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 42.17 und einem Höchstpreis von $ 42.3 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FVIX liegt bei $ 95.98, der bisherige Tiefstpreis bei $ 18.95.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FVIX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.07% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FVIX (FVIX) Marktinformationen

$ 669.33K
$ 669.33K

--
----

$ 669.33K
$ 669.33K

15.87K
15.87K

15,865.444449208591
15,865.444449208591

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FVIX beträgt $ 669.33K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FVIX liegt bei 15.87K, das Gesamtangebot bei 15865.444449208591. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 669.33K.

FVIX (FVIX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FVIX zu USD bei $ -0.03110717805679.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FVIX zu USD bei $ +15.8294179840.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FVIX zu USD bei $ +30.9247004350.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FVIX zu USD bei $ +15.72202499314984.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.03110717805679-0.07%
30 Tage$ +15.8294179840+37.52%
60 Tage$ +30.9247004350+73.30%
90 Tage$ +15.72202499314984+59.40%

Was ist FVIX (FVIX)

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.

The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.

FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

FVIX (FVIX) Ressource

Offizielle Website

FVIX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FVIX (FVIX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FVIX-(FVIX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FVIX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FVIX-Preisprognose an!

FVIX zu lokalen Währungen

FVIX (FVIX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FVIX (FVIX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FVIX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FVIX (FVIX)

Wie viel ist FVIX (FVIX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FVIX in USD beträgt 42.19 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FVIX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FVIX-zu-USD-Preis beträgt $ 42.19. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FVIX?
Die Marktkapitalisierung von FVIX beträgt $ 669.33K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FVIX?
Das Umlaufangebot von FVIX beträgt 15.87K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FVIX?
FVIX erreichte einen Allzeithochpreis von 95.98 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FVIX?
FVIX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 18.95 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FVIX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FVIX beträgt -- USD.
Wird FVIX dieses Jahr noch steigen?
FVIX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FVIX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,358.01

$4,044.00

$0.05500

$6.4777

$197.41

$4,044.00

$113,358.01

$2.6490

$197.41

$0.20213

$0.00000

$0.7555

$0.000000000000086

$0.051840

$0.1800

$0.7555

$0.0000000000000000000224

$0.15050

$0.116796

$0.000000000000000008000

