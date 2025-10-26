FVIX (FVIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 42.17 $ 42.17 $ 42.17 24H Tief $ 42.3 $ 42.3 $ 42.3 24H Hoch 24H Tief $ 42.17$ 42.17 $ 42.17 24H Hoch $ 42.3$ 42.3 $ 42.3 Allzeithoch $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 Niedrigster Preis $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.07% Preisänderung (7T) -0.44% Preisänderung (7T) -0.44%

Der Echtzeitpreis von FVIX (FVIX) beträgt $42.19. In den letzten 24 Stunden wurde FVIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 42.17 und einem Höchstpreis von $ 42.3 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FVIX liegt bei $ 95.98, der bisherige Tiefstpreis bei $ 18.95.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FVIX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.07% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FVIX (FVIX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 669.33K$ 669.33K $ 669.33K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 669.33K$ 669.33K $ 669.33K Umlaufangebot 15.87K 15.87K 15.87K Gesamtangebot 15,865.444449208591 15,865.444449208591 15,865.444449208591

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FVIX beträgt $ 669.33K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FVIX liegt bei 15.87K, das Gesamtangebot bei 15865.444449208591. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 669.33K.