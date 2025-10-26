FUSIO (FUSIO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.0017627 24H Hoch $ 0.00177023 Allzeithoch $ 0.00609484 Niedrigster Preis $ 0.0017627 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.26% Preisänderung (7T) -12.02%

Der Echtzeitpreis von FUSIO (FUSIO) beträgt $0.00176746. In den letzten 24 Stunden wurde FUSIO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0017627 und einem Höchstpreis von $ 0.00177023 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FUSIO liegt bei $ 0.00609484, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0017627.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FUSIO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FUSIO (FUSIO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 355.44K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.77M Umlaufangebot 201.10M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FUSIO beträgt $ 355.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FUSIO liegt bei 201.10M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.77M.