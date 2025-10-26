Foundry (FDRY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00175452 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00188783 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.73% Preisänderung (1T) +34.66% Preisänderung (7T) +53.10%

Der Echtzeitpreis von Foundry (FDRY) beträgt $0.00124472. In den letzten 24 Stunden wurde FDRY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00175452 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FDRY liegt bei $ 0.00188783, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FDRY im letzten Stunde um +0.73%, in den letzten 24 Stunden um +34.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +53.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Foundry (FDRY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.24M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.24M Umlaufangebot 999.98M Gesamtangebot 999,983,685.1787281

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Foundry beträgt $ 1.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FDRY liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999983685.1787281. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.24M.