Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Foundry zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. Foundry Preisprognose für 2025–2050 (USD) Foundry (FDRY) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Foundry potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.001224 erreichen. Foundry (FDRY) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Foundry potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.001285 erreichen. Foundry (FDRY) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von FDRY im Jahr 2027 $ 0.001350 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Foundry (FDRY) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von FDRY im Jahr 2028 $ 0.001417 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Foundry (FDRY) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von FDRY im Jahr 2029 bei $ 0.001488 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Foundry (FDRY) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von FDRY im Jahr 2030 bei $ 0.001562 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Foundry (FDRY) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Foundry potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.002545 erreichen. Foundry (FDRY) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Foundry potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.004146 erreichen.

2026 $ 0.001285 5.00%

2027 $ 0.001350 10.25%

2028 $ 0.001417 15.76%

2029 $ 0.001488 21.55%

2030 $ 0.001562 27.63%

2031 $ 0.001641 34.01%

2032 $ 0.001723 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.001809 47.75%

2034 $ 0.001899 55.13%

2035 $ 0.001994 62.89%

2036 $ 0.002094 71.03%

2037 $ 0.002199 79.59%

2038 $ 0.002309 88.56%

2039 $ 0.002424 97.99%

2040 $ 0.002545 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Foundry Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.001224 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.001224 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.001225 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.001229 0.41% Foundry (FDRY) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für FDRY am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.001224 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Foundry (FDRY) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für FDRY bei $0.001224 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Foundry (FDRY) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für FDRY bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.001225 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Foundry (FDRY) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für FDRY bei $0.001229 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Foundry Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Umlaufangebot 999.98M 999.98M 999.98M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle FDRY-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt FDRY über ein Umlaufangebot von 999.98M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 1.22M. Live-Preis von FDRY ansehen

Foundry Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Foundry beträgt der aktuelle Preis von Foundry 0.001224USD. Das umlaufende Angebot von Foundry (FDRY) liegt bei 999.98M FDRY , was zu einer Marktkapitalisierung von $1,224,523 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -13.80% $ -0.000196 $ 0.001556 $ 0.001096

7 Tage 48.29% $ 0.000591 $ 0.001539 $ 0.000498

30 Tage 185.04% $ 0.002265 $ 0.001539 $ 0.000498 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Foundry eine Preisbewegung von $-0.000196 gezeigt, was einer Wertveränderung von -13.80% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Foundry zu einem Höchstpreis von $0.001539 und einem Tiefstpreis von $0.000498 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 48.29% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von FDRY für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Foundry eine Veränderung von 185.04% erfahren, was etwa $0.002265 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass FDRY in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Foundry (FDRY)? Das Foundry Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von FDRY basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Foundry im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von FDRY berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Foundry beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von FDRY. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von FDRY, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Foundry zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für FDRY wichtig?

FDRY Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in FDRY zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird FDRY am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von FDRY nächster Monat? Laut dem Foundry (FDRY) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte FDRY-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 FDRY im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Foundry (FDRY) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird FDRY um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von FDRY im Jahr 2027? Für Foundry (FDRY) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 FDRY bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von FDRY im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Foundry (FDRY) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von FDRY im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Foundry (FDRY) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 FDRY im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Foundry (FDRY) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird FDRY um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die FDRY-Preisprognose für 2040? Für Foundry (FDRY) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 FDRY bis 2040 -- erreichen soll.