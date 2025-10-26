Fishwheel (FSHWHL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00008825 $ 0.00008825 $ 0.00008825 24H Tief $ 0.00011152 $ 0.00011152 $ 0.00011152 24H Hoch 24H Tief $ 0.00008825$ 0.00008825 $ 0.00008825 24H Hoch $ 0.00011152$ 0.00011152 $ 0.00011152 Allzeithoch $ 0.0031303$ 0.0031303 $ 0.0031303 Niedrigster Preis $ 0.00008825$ 0.00008825 $ 0.00008825 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -19.12% Preisänderung (7T) -5.25% Preisänderung (7T) -5.25%

Der Echtzeitpreis von Fishwheel (FSHWHL) beträgt $0.00008918. In den letzten 24 Stunden wurde FSHWHL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00008825 und einem Höchstpreis von $ 0.00011152 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FSHWHL liegt bei $ 0.0031303, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008825.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FSHWHL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -19.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fishwheel (FSHWHL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 85.84K$ 85.84K $ 85.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 85.84K$ 85.84K $ 85.84K Umlaufangebot 962.53M 962.53M 962.53M Gesamtangebot 962,525,314.925227 962,525,314.925227 962,525,314.925227

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fishwheel beträgt $ 85.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FSHWHL liegt bei 962.53M, das Gesamtangebot bei 962525314.925227. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 85.84K.