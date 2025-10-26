FEAR (FEAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00768995 $ 0.00768995 $ 0.00768995 24H Tief $ 0.00840175 $ 0.00840175 $ 0.00840175 24H Hoch 24H Tief $ 0.00768995$ 0.00768995 $ 0.00768995 24H Hoch $ 0.00840175$ 0.00840175 $ 0.00840175 Allzeithoch $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 Niedrigster Preis $ 0.00629862$ 0.00629862 $ 0.00629862 Preisänderung (1H) -0.02% Preisänderung (1T) +6.31% Preisänderung (7T) +9.89% Preisänderung (7T) +9.89%

Der Echtzeitpreis von FEAR (FEAR) beträgt $0.00817555. In den letzten 24 Stunden wurde FEAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00768995 und einem Höchstpreis von $ 0.00840175 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FEAR liegt bei $ 3.88, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00629862.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FEAR im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um +6.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FEAR (FEAR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 220.84K$ 220.84K $ 220.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 341.24K$ 341.24K $ 341.24K Umlaufangebot 27.01M 27.01M 27.01M Gesamtangebot 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FEAR beträgt $ 220.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FEAR liegt bei 27.01M, das Gesamtangebot bei 41739201.62033058. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 341.24K.