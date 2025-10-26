Dvision Network (DVI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00454426 $ 0.00454426 $ 0.00454426 24H Tief $ 0.0046339 $ 0.0046339 $ 0.0046339 24H Hoch 24H Tief $ 0.00454426$ 0.00454426 $ 0.00454426 24H Hoch $ 0.0046339$ 0.0046339 $ 0.0046339 Allzeithoch $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Niedrigster Preis $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 Preisänderung (1H) +0.43% Preisänderung (1T) -1.34% Preisänderung (7T) -4.45% Preisänderung (7T) -4.45%

Der Echtzeitpreis von Dvision Network (DVI) beträgt $0.00457009. In den letzten 24 Stunden wurde DVI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00454426 und einem Höchstpreis von $ 0.0046339 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DVI liegt bei $ 3.05, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00415325.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DVI im letzten Stunde um +0.43%, in den letzten 24 Stunden um -1.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dvision Network (DVI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Umlaufangebot 246.77M 246.77M 246.77M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dvision Network beträgt $ 1.13M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DVI liegt bei 246.77M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.58M.