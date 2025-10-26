Der Echtzeitpreis von Dvision Network beträgt heute 0.00457009 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DVI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DVI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Dvision Network beträgt heute 0.00457009 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DVI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DVI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DVI

DVI-Preisinformationen

Offizielle DVI-Website

DVI-Tokenökonomie

DVI-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Dvision Network Logo

Dvision Network Preis (DVI)

Nicht aufgelistet

1 DVI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00457971
$0.00457971$0.00457971
-1.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Dvision Network (DVI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:53:55 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00454426
$ 0.00454426$ 0.00454426
24H Tief
$ 0.0046339
$ 0.0046339$ 0.0046339
24H Hoch

$ 0.00454426
$ 0.00454426$ 0.00454426

$ 0.0046339
$ 0.0046339$ 0.0046339

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.00415325
$ 0.00415325$ 0.00415325

+0.43%

-1.34%

-4.45%

-4.45%

Der Echtzeitpreis von Dvision Network (DVI) beträgt $0.00457009. In den letzten 24 Stunden wurde DVI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00454426 und einem Höchstpreis von $ 0.0046339 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DVI liegt bei $ 3.05, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00415325.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DVI im letzten Stunde um +0.43%, in den letzten 24 Stunden um -1.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dvision Network (DVI) Marktinformationen

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

246.77M
246.77M 246.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dvision Network beträgt $ 1.13M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DVI liegt bei 246.77M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.58M.

Dvision Network (DVI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Dvision Network zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Dvision Network zu USD bei $ -0.0008080577.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Dvision Network zu USD bei $ -0.0021184469.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Dvision Network zu USD bei $ -0.00528774637349854.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.34%
30 Tage$ -0.0008080577-17.68%
60 Tage$ -0.0021184469-46.35%
90 Tage$ -0.00528774637349854-53.64%

Was ist Dvision Network (DVI)

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Dvision Network (DVI) Ressource

Offizielle Website

Dvision Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Dvision Network (DVI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Dvision Network-(DVI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Dvision Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Dvision Network-Preisprognose an!

DVI zu lokalen Währungen

Dvision Network (DVI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Dvision Network (DVI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DVI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Dvision Network (DVI)

Wie viel ist Dvision Network (DVI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DVI in USD beträgt 0.00457009 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DVI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DVI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00457009. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dvision Network?
Die Marktkapitalisierung von DVI beträgt $ 1.13M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DVI?
Das Umlaufangebot von DVI beträgt 246.77M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DVI?
DVI erreichte einen Allzeithochpreis von 3.05 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DVI?
DVI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00415325 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DVI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DVI beträgt -- USD.
Wird DVI dieses Jahr noch steigen?
DVI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DVI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:53:55 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,494.11
$112,494.11$112,494.11

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,986.94
$3,986.94$3,986.94

+1.37%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05460
$0.05460$0.05460

-20.40%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3412
$6.3412$6.3412

-13.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

+1.64%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,494.11
$112,494.11$112,494.11

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,986.94
$3,986.94$3,986.94

+1.37%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6318
$2.6318$2.6318

+1.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

+1.64%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19903
$0.19903$0.19903

+1.42%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7906
$0.7906$0.7906

+1,217.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000084
$0.000000000000084$0.000000000000084

-36.36%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050774
$0.050774$0.050774

-85.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2100
$0.2100$0.2100

-80.60%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7906
$0.7906$0.7906

+1,217.66%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000326
$0.0000000000000000000326$0.0000000000000000000326

+196.36%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15313
$0.15313$0.15313

+87.42%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114124
$0.114124$0.114124

+44.54%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03210
$0.03210$0.03210

+30.17%