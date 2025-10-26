DogeX (DOGEX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00062868$ 0.00062868 $ 0.00062868 Niedrigster Preis $ 0.00000461$ 0.00000461 $ 0.00000461 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von DogeX (DOGEX) beträgt $0.00000552. In den letzten 24 Stunden wurde DOGEX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGEX liegt bei $ 0.00062868, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000461.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGEX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DogeX (DOGEX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Umlaufangebot 999.40M 999.40M 999.40M Gesamtangebot 999,403,650.419252 999,403,650.419252 999,403,650.419252

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DogeX beträgt $ 5.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGEX liegt bei 999.40M, das Gesamtangebot bei 999403650.419252. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.51K.