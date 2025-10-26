Was ist xMoney (XMN)

xMoney (XMN) ist ein MiCA-konformes, Next-Generation-Zahlungsökosystem, das traditionelle Finanzwelt und Blockchain verbindet. Es ermöglicht Unternehmen die nahtlose Annahme globaler Zahlungen – von Karten und Krypto bis zu Apple Pay und Google Pay – ohne Komplexität, Reibung oder regulatorische Hürden. In die lizenzierte und regulierte Infrastruktur von xMoney integriert, dient XMN als zentraler Utility-Token, der ein einheitliches System antreibt, das Fiat-/Krypto-Zahlungen, Kartenausgabe, Stablecoin-Abwicklungen, On-/Off-Ramps und White-Label-Services unterstützt. Händler profitieren von niedrigeren Transaktionsgebühren, Treueprogrammen und reduzierten Abwicklungskosten, während Verbraucher Belohnungen verdienen und sich an der Governance beteiligen. Anders als typische Utility-Token startet XMN mit sofortigem praktischen Einsatz und ist in das regulierte Gateway von xMoney eingebettet, das europäischen Unternehmen dient. Unter dem EU-MiCA-Rahmenwerk entwickelt, gewährleistet es Compliance, Transparenz und Vertrauen für globale Börsen, Institutionen und Händler.

xMoney (XMN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von xMoney (XMN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XMN Token!

XMN zu lokalen Währungen

xMoney Ressource

Für ein tieferes Verständnis von xMoney sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu xMoney Wie viel ist xMoney (XMN) heute wert? Der Echtzeitpreis von XMN in USD beträgt 0.04862 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle XMN-zu-USD-Preis? $ 0.04862 . Nutzen Sie den Der aktuelle XMN-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von xMoney? Die Marktkapitalisierung von XMN beträgt $ 0.00 USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von XMN? Das Umlaufangebot von XMN beträgt 0.00 USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XMN? XMN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.11390037525327498 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XMN? XMN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.019550382433716446 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von XMN? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XMN beträgt $ 639.42K USD . Wird XMN dieses Jahr noch steigen? XMN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XMN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

