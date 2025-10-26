Der Echtzeitpreis von xMoney beträgt heute 0.04862 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XMN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XMN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von xMoney beträgt heute 0.04862 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XMN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XMN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

xMoney Logo

xMoney Kurs(XMN)

1 XMN zu USD Echtzeitpreis:

$0.04855
$0.04855$0.04855
-12.25%1D
USD
xMoney (XMN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:45:45 (UTC+8)

xMoney (XMN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.04518
$ 0.04518$ 0.04518
24H Tief
$ 0.05835
$ 0.05835$ 0.05835
24H Hoch

$ 0.04518
$ 0.04518$ 0.04518

$ 0.05835
$ 0.05835$ 0.05835

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446

-2.14%

-12.25%

+76.41%

+76.41%

Der Echtzeitpreis von xMoney (XMN) beträgt $ 0.04862. In den letzten 24 Stunden wurde XMN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04518 und einem Höchstpreis von $ 0.05835 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XMN liegt bei $ 0.11390037525327498, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.019550382433716446.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XMN im letzten Stunde um -2.14%, in den letzten 24 Stunden um -12.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +76.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

xMoney (XMN) Marktinformationen

No.3697

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 639.42K
$ 639.42K$ 639.42K

$ 486.20M
$ 486.20M$ 486.20M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

Die aktuelle Marktkapitalisierung von xMoney beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 639.42K. Das Umlaufangebot von XMN liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 486.20M.

xMoney (XMN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von xMoney für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0067776-12.25%
30 Tage$ +0.04362+872.40%
60 Tage$ +0.04362+872.40%
90 Tage$ +0.04362+872.40%
xMoney-Preisänderung heute

Heute verzeichnete XMN eine Veränderung von $ -0.0067776 (-12.25%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

xMoney 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.04362(+872.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

xMoney 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete XMN eine Veränderung von $ +0.04362 (+872.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

xMoney 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.04362 (+872.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von xMoney (XMN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem xMoney-Preisverlauf an.

Was ist xMoney (XMN)

xMoney (XMN) ist ein MiCA-konformes, Next-Generation-Zahlungsökosystem, das traditionelle Finanzwelt und Blockchain verbindet. Es ermöglicht Unternehmen die nahtlose Annahme globaler Zahlungen – von Karten und Krypto bis zu Apple Pay und Google Pay – ohne Komplexität, Reibung oder regulatorische Hürden. In die lizenzierte und regulierte Infrastruktur von xMoney integriert, dient XMN als zentraler Utility-Token, der ein einheitliches System antreibt, das Fiat-/Krypto-Zahlungen, Kartenausgabe, Stablecoin-Abwicklungen, On-/Off-Ramps und White-Label-Services unterstützt. Händler profitieren von niedrigeren Transaktionsgebühren, Treueprogrammen und reduzierten Abwicklungskosten, während Verbraucher Belohnungen verdienen und sich an der Governance beteiligen. Anders als typische Utility-Token startet XMN mit sofortigem praktischen Einsatz und ist in das regulierte Gateway von xMoney eingebettet, das europäischen Unternehmen dient. Unter dem EU-MiCA-Rahmenwerk entwickelt, gewährleistet es Compliance, Transparenz und Vertrauen für globale Börsen, Institutionen und Händler.

xMoney ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre xMoney Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- XMN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu xMoney auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr xMoney-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

xMoney-Preisprognose (USD)

Wie viel wird xMoney (XMN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre xMoney-(XMN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für xMoney zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die xMoney-Preisprognose an!

xMoney (XMN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von xMoney (XMN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XMN Token!

Wie kauft man xMoney XMN

Suchen Sie nach wie man xMoney kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können xMoney direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XMN zu lokalen Währungen

1 xMoney(XMN) in VND
1,279.4353
1 xMoney(XMN) in AUD
A$0.0743886
1 xMoney(XMN) in GBP
0.0359788
1 xMoney(XMN) in EUR
0.0418132
1 xMoney(XMN) in USD
$0.04862
1 xMoney(XMN) in MYR
RM0.2051764
1 xMoney(XMN) in TRY
2.0391228
1 xMoney(XMN) in JPY
¥7.39024
1 xMoney(XMN) in ARS
ARS$72.0295576
1 xMoney(XMN) in RUB
3.9246064
1 xMoney(XMN) in INR
4.2702946
1 xMoney(XMN) in IDR
Rp810.3330092
1 xMoney(XMN) in PHP
2.856425
1 xMoney(XMN) in EGP
￡E.2.3099362
1 xMoney(XMN) in BRL
R$0.2615756
1 xMoney(XMN) in CAD
C$0.0675818
1 xMoney(XMN) in BDT
5.9501156
1 xMoney(XMN) in NGN
70.977907
1 xMoney(XMN) in COP
$188.4491752
1 xMoney(XMN) in ZAR
R.0.8523086
1 xMoney(XMN) in UAH
2.04204
1 xMoney(XMN) in TZS
T.Sh.120.0491006
1 xMoney(XMN) in VES
Bs10.30744
1 xMoney(XMN) in CLP
$45.84866
1 xMoney(XMN) in PKR
Rs13.7575152
1 xMoney(XMN) in KZT
26.1536704
1 xMoney(XMN) in THB
฿1.587443
1 xMoney(XMN) in TWD
NT$1.4994408
1 xMoney(XMN) in AED
د.إ0.1784354
1 xMoney(XMN) in CHF
Fr0.0384098
1 xMoney(XMN) in HKD
HK$0.3772912
1 xMoney(XMN) in AMD
֏18.5781882
1 xMoney(XMN) in MAD
.د.م0.4477902
1 xMoney(XMN) in MXN
$0.897039
1 xMoney(XMN) in SAR
ريال0.182325
1 xMoney(XMN) in ETB
Br7.433998
1 xMoney(XMN) in KES
KSh6.2642008
1 xMoney(XMN) in JOD
د.أ0.03447158
1 xMoney(XMN) in PLN
0.1769768
1 xMoney(XMN) in RON
лв0.2124694
1 xMoney(XMN) in SEK
kr0.457028
1 xMoney(XMN) in BGN
лв0.0816816
1 xMoney(XMN) in HUF
Ft16.3042308
1 xMoney(XMN) in CZK
1.0166442
1 xMoney(XMN) in KWD
د.ك0.01492634
1 xMoney(XMN) in ILS
0.1594736
1 xMoney(XMN) in BOB
Bs0.335478
1 xMoney(XMN) in AZN
0.082654
1 xMoney(XMN) in TJS
SM0.4526522
1 xMoney(XMN) in GEL
0.1317602
1 xMoney(XMN) in AOA
Kz44.6054466
1 xMoney(XMN) in BHD
.د.ب0.01828112
1 xMoney(XMN) in BMD
$0.04862
1 xMoney(XMN) in DKK
kr0.3121404
1 xMoney(XMN) in HNL
L1.2757888
1 xMoney(XMN) in MUR
2.2131824
1 xMoney(XMN) in NAD
$0.8425846
1 xMoney(XMN) in NOK
kr0.4862
1 xMoney(XMN) in NZD
$0.0841126
1 xMoney(XMN) in PAB
B/.0.04862
1 xMoney(XMN) in PGK
K0.2071212
1 xMoney(XMN) in QAR
ر.ق0.177463
1 xMoney(XMN) in RSD
дин.4.9028408
1 xMoney(XMN) in UZS
soʻm585.7829978
1 xMoney(XMN) in ALL
L4.0408082
1 xMoney(XMN) in ANG
ƒ0.0870298
1 xMoney(XMN) in AWG
ƒ0.0870298
1 xMoney(XMN) in BBD
$0.09724
1 xMoney(XMN) in BAM
KM0.0816816
1 xMoney(XMN) in BIF
Fr142.99142
1 xMoney(XMN) in BND
$0.0627198
1 xMoney(XMN) in BSD
$0.04862
1 xMoney(XMN) in JMD
$7.7874654
1 xMoney(XMN) in KHR
196.047995
1 xMoney(XMN) in KMF
Fr20.61488
1 xMoney(XMN) in LAK
1,056.9565006
1 xMoney(XMN) in LKR
රු14.746446
1 xMoney(XMN) in MDL
L0.8309158
1 xMoney(XMN) in MGA
Ar219.00879
1 xMoney(XMN) in MOP
P0.3884738
1 xMoney(XMN) in MVR
0.743886
1 xMoney(XMN) in MWK
MK84.263322
1 xMoney(XMN) in MZN
MT3.106818
1 xMoney(XMN) in NPR
रु6.8179826
1 xMoney(XMN) in PYG
344.81304
1 xMoney(XMN) in RWF
Fr70.45038
1 xMoney(XMN) in SBD
$0.4016012
1 xMoney(XMN) in SCR
0.6738732
1 xMoney(XMN) in SRD
$1.9316726
1 xMoney(XMN) in SVC
$0.4244526
1 xMoney(XMN) in SZL
L0.8425846
1 xMoney(XMN) in TMT
m0.1706562
1 xMoney(XMN) in TND
د.ت0.1426997
1 xMoney(XMN) in TTD
$0.3296436
1 xMoney(XMN) in UGX
Sh168.80864
1 xMoney(XMN) in XAF
Fr27.4703
1 xMoney(XMN) in XCD
$0.131274
1 xMoney(XMN) in XOF
Fr27.4703
1 xMoney(XMN) in XPF
Fr4.95924
1 xMoney(XMN) in BWP
P0.6933212
1 xMoney(XMN) in BZD
$0.09724
1 xMoney(XMN) in CVE
$4.6111208
1 xMoney(XMN) in DJF
Fr8.60574
1 xMoney(XMN) in DOP
$3.1111938
1 xMoney(XMN) in DZD
د.ج6.3288654
1 xMoney(XMN) in FJD
$0.1103674
1 xMoney(XMN) in GNF
Fr422.7509
1 xMoney(XMN) in GTQ
Q0.371943
1 xMoney(XMN) in GYD
$10.1606076
1 xMoney(XMN) in ISK
kr5.93164

xMoney Ressource

Für ein tieferes Verständnis von xMoney sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle xMoney Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu xMoney

Wie viel ist xMoney (XMN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XMN in USD beträgt 0.04862 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XMN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XMN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.04862. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von xMoney?
Die Marktkapitalisierung von XMN beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XMN?
Das Umlaufangebot von XMN beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XMN?
XMN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.11390037525327498 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XMN?
XMN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.019550382433716446 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XMN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XMN beträgt $ 639.42K USD.
Wird XMN dieses Jahr noch steigen?
XMN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XMN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:45:45 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

XMN-zu-USD-Rechner

Menge

XMN
XMN
USD
USD

1 XMN = 0.04862 USD

XMN handeln

XMN/USDT
$0.04855
$0.04855$0.04855
-12.20%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

