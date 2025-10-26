Dialectic USD Vault (DUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H Tief $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H Hoch 24H Tief $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 24H Hoch $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Allzeithoch $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Niedrigster Preis $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) +0.06% Preisänderung (7T) +0.06%

Der Echtzeitpreis von Dialectic USD Vault (DUSD) beträgt $1.004. In den letzten 24 Stunden wurde DUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.004 und einem Höchstpreis von $ 1.004 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DUSD liegt bei $ 1.007, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.999002.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DUSD im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dialectic USD Vault (DUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 40.15M$ 40.15M $ 40.15M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 40.15M$ 40.15M $ 40.15M Umlaufangebot 40.00M 40.00M 40.00M Gesamtangebot 39,999,999.05189342 39,999,999.05189342 39,999,999.05189342

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dialectic USD Vault beträgt $ 40.15M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DUSD liegt bei 40.00M, das Gesamtangebot bei 39999999.05189342. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 40.15M.