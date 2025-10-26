CTOC (CTOC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03542543 $ 0.03542543 $ 0.03542543 24H Tief $ 0.0368499 $ 0.0368499 $ 0.0368499 24H Hoch 24H Tief $ 0.03542543$ 0.03542543 $ 0.03542543 24H Hoch $ 0.0368499$ 0.0368499 $ 0.0368499 Allzeithoch $ 0.154429$ 0.154429 $ 0.154429 Niedrigster Preis $ 0.00791853$ 0.00791853 $ 0.00791853 Preisänderung (1H) -1.12% Preisänderung (1T) -2.44% Preisänderung (7T) -3.89% Preisänderung (7T) -3.89%

Der Echtzeitpreis von CTOC (CTOC) beträgt $0.03567073. In den letzten 24 Stunden wurde CTOC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03542543 und einem Höchstpreis von $ 0.0368499 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CTOC liegt bei $ 0.154429, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00791853.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CTOC im letzten Stunde um -1.12%, in den letzten 24 Stunden um -2.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CTOC (CTOC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 178.35M$ 178.35M $ 178.35M Umlaufangebot 60.50M 60.50M 60.50M Gesamtangebot 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CTOC beträgt $ 2.16M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CTOC liegt bei 60.50M, das Gesamtangebot bei 5000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 178.35M.