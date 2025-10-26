Cryowar (CWAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00132029 $ 0.00132029 $ 0.00132029 24H Tief $ 0.00145362 $ 0.00145362 $ 0.00145362 24H Hoch 24H Tief $ 0.00132029$ 0.00132029 $ 0.00132029 24H Hoch $ 0.00145362$ 0.00145362 $ 0.00145362 Allzeithoch $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -4.60% Preisänderung (1T) +1.21% Preisänderung (7T) +0.21% Preisänderung (7T) +0.21%

Der Echtzeitpreis von Cryowar (CWAR) beträgt $0.00138174. In den letzten 24 Stunden wurde CWAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00132029 und einem Höchstpreis von $ 0.00145362 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CWAR liegt bei $ 6.29, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CWAR im letzten Stunde um -4.60%, in den letzten 24 Stunden um +1.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cryowar (CWAR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 416.45K$ 416.45K $ 416.45K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Umlaufangebot 301.36M 301.36M 301.36M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryowar beträgt $ 416.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CWAR liegt bei 301.36M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.38M.