Concilium (CONCILIUM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3.58 $ 3.58 $ 3.58 24H Tief $ 3.66 $ 3.66 $ 3.66 24H Hoch 24H Tief $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 24H Hoch $ 3.66$ 3.66 $ 3.66 Allzeithoch $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Niedrigster Preis $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) -1.22% Preisänderung (7T) -11.49% Preisänderung (7T) -11.49%

Der Echtzeitpreis von Concilium (CONCILIUM) beträgt $3.61. In den letzten 24 Stunden wurde CONCILIUM zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.58 und einem Höchstpreis von $ 3.66 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CONCILIUM liegt bei $ 5.57, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.16.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CONCILIUM im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um -1.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Concilium (CONCILIUM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.05M$ 18.05M $ 18.05M Umlaufangebot 4.88M 4.88M 4.88M Gesamtangebot 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Concilium beträgt $ 17.60M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CONCILIUM liegt bei 4.88M, das Gesamtangebot bei 4999999.999999373. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.05M.