ChicagoCoin (CLT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00374605 $ 0.00374605 $ 0.00374605 24H Tief $ 0.00385891 $ 0.00385891 $ 0.00385891 24H Hoch 24H Tief $ 0.00374605$ 0.00374605 $ 0.00374605 24H Hoch $ 0.00385891$ 0.00385891 $ 0.00385891 Allzeithoch $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 Niedrigster Preis $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 Preisänderung (1H) +0.74% Preisänderung (1T) +0.07% Preisänderung (7T) +1.34% Preisänderung (7T) +1.34%

Der Echtzeitpreis von ChicagoCoin (CLT) beträgt $0.00385357. In den letzten 24 Stunden wurde CLT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00374605 und einem Höchstpreis von $ 0.00385891 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CLT liegt bei $ 0.00507574, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0021948.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CLT im letzten Stunde um +0.74%, in den letzten 24 Stunden um +0.07% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ChicagoCoin (CLT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Umlaufangebot 600.00M 600.00M 600.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ChicagoCoin beträgt $ 2.31M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CLT liegt bei 600.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.85M.