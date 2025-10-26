BONGO CAT (BONGO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00011451 24H Hoch $ 0.00011808 Allzeithoch $ 0.142768 Niedrigster Preis $ 0.00002101 Preisänderung (1H) -0.31% Preisänderung (1T) +2.73% Preisänderung (7T) -11.54%

Der Echtzeitpreis von BONGO CAT (BONGO) beträgt $0.00011764. In den letzten 24 Stunden wurde BONGO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011451 und einem Höchstpreis von $ 0.00011808 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BONGO liegt bei $ 0.142768, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002101.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BONGO im letzten Stunde um -0.31%, in den letzten 24 Stunden um +2.73% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BONGO CAT (BONGO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 117.03K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 117.03K Umlaufangebot 999.69M Gesamtangebot 999,691,834.7793094

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BONGO CAT beträgt $ 117.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BONGO liegt bei 999.69M, das Gesamtangebot bei 999691834.7793094. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 117.03K.