BLOXWAP (BLOXWAP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00120983 $ 0.00120983 $ 0.00120983 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00120983$ 0.00120983 $ 0.00120983 Allzeithoch $ 0.00230684$ 0.00230684 $ 0.00230684 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.96% Preisänderung (1T) +21.81% Preisänderung (7T) +11.04% Preisänderung (7T) +11.04%

Der Echtzeitpreis von BLOXWAP (BLOXWAP) beträgt $0.00120581. In den letzten 24 Stunden wurde BLOXWAP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00120983 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLOXWAP liegt bei $ 0.00230684, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLOXWAP im letzten Stunde um +1.96%, in den letzten 24 Stunden um +21.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BLOXWAP (BLOXWAP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,990,000.372678 999,990,000.372678 999,990,000.372678

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BLOXWAP beträgt $ 1.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BLOXWAP liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999990000.372678. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.21M.