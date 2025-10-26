Der Echtzeitpreis von BlockTrader365 beträgt heute 0.03010075 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BT365-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BT365-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von BlockTrader365 beträgt heute 0.03010075 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BT365-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BT365-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.03010075
-1.60%1D
USD
BlockTrader365 (BT365) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:48:15 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.03009613
24H Tief
$ 0.03071416
24H Hoch

$ 0.03009613
$ 0.03071416
$ 0.04230719
$ 0.01739058
-0.01%

-1.62%

+4.04%

+4.04%

Der Echtzeitpreis von BlockTrader365 (BT365) beträgt $0.03010075. In den letzten 24 Stunden wurde BT365 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03009613 und einem Höchstpreis von $ 0.03071416 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BT365 liegt bei $ 0.04230719, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01739058.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BT365 im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -1.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BlockTrader365 (BT365) Marktinformationen

$ 3.01M
--
$ 3.01M
100.00M
100,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von BlockTrader365 beträgt $ 3.01M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BT365 liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.01M.

BlockTrader365 (BT365)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von BlockTrader365 zu USD bei $ -0.00049681501100481.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von BlockTrader365 zu USD bei $ +0.0038012822.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von BlockTrader365 zu USD bei $ +0.0021909643.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von BlockTrader365 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00049681501100481-1.62%
30 Tage$ +0.0038012822+12.63%
60 Tage$ +0.0021909643+7.28%
90 Tage$ 0--

Was ist BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

BlockTrader365 (BT365) Ressource

BlockTrader365-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BlockTrader365 (BT365) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BlockTrader365-(BT365)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BlockTrader365 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BlockTrader365-Preisprognose an!

BT365 zu lokalen Währungen

BlockTrader365 (BT365) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BlockTrader365 (BT365) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BT365 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu BlockTrader365 (BT365)

Wie viel ist BlockTrader365 (BT365) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BT365 in USD beträgt 0.03010075 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BT365-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BT365-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03010075. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BlockTrader365?
Die Marktkapitalisierung von BT365 beträgt $ 3.01M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BT365?
Das Umlaufangebot von BT365 beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BT365?
BT365 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04230719 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BT365?
BT365 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01739058 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BT365?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BT365 beträgt -- USD.
Wird BT365 dieses Jahr noch steigen?
BT365 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BT365-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
BlockTrader365 (BT365) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

