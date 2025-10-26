BlockTrader365 (BT365) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.03009613 24H Hoch $ 0.03071416 Allzeithoch $ 0.04230719 Niedrigster Preis $ 0.01739058 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) -1.62% Preisänderung (7T) +4.04%

Der Echtzeitpreis von BlockTrader365 (BT365) beträgt $0.03010075. In den letzten 24 Stunden wurde BT365 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03009613 und einem Höchstpreis von $ 0.03071416 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BT365 liegt bei $ 0.04230719, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01739058.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BT365 im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -1.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BlockTrader365 (BT365) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.01M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.01M Umlaufangebot 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BlockTrader365 beträgt $ 3.01M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BT365 liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.01M.