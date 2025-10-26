blai (BLAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00133032 $ 0.00133032 $ 0.00133032 24H Tief $ 0.00150424 $ 0.00150424 $ 0.00150424 24H Hoch 24H Tief $ 0.00133032$ 0.00133032 $ 0.00133032 24H Hoch $ 0.00150424$ 0.00150424 $ 0.00150424 Allzeithoch $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 Niedrigster Preis $ 0.00076277$ 0.00076277 $ 0.00076277 Preisänderung (1H) -0.55% Preisänderung (1T) +1.88% Preisänderung (7T) +13.72% Preisänderung (7T) +13.72%

Der Echtzeitpreis von blai (BLAI) beträgt $0.00135529. In den letzten 24 Stunden wurde BLAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00133032 und einem Höchstpreis von $ 0.00150424 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLAI liegt bei $ 0.01077165, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00076277.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLAI im letzten Stunde um -0.55%, in den letzten 24 Stunden um +1.88% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

blai (BLAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Umlaufangebot 775.00M 775.00M 775.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von blai beträgt $ 1.05M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BLAI liegt bei 775.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.35M.