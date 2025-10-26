bitSmiley (SMILE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00254425 $ 0.00254425 $ 0.00254425 24H Tief $ 0.00265524 $ 0.00265524 $ 0.00265524 24H Hoch 24H Tief $ 0.00254425$ 0.00254425 $ 0.00254425 24H Hoch $ 0.00265524$ 0.00265524 $ 0.00265524 Allzeithoch $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Niedrigster Preis $ 0.00219046$ 0.00219046 $ 0.00219046 Preisänderung (1H) -0.65% Preisänderung (1T) +1.22% Preisänderung (7T) -2.94% Preisänderung (7T) -2.94%

Der Echtzeitpreis von bitSmiley (SMILE) beträgt $0.00257517. In den letzten 24 Stunden wurde SMILE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00254425 und einem Höchstpreis von $ 0.00265524 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SMILE liegt bei $ 0.472158, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00219046.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SMILE im letzten Stunde um -0.65%, in den letzten 24 Stunden um +1.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

bitSmiley (SMILE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 62.98K$ 62.98K $ 62.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 540.80K$ 540.80K $ 540.80K Umlaufangebot 24.46M 24.46M 24.46M Gesamtangebot 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von bitSmiley beträgt $ 62.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SMILE liegt bei 24.46M, das Gesamtangebot bei 210000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 540.80K.