BETA (BETA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) -2.15% Preisänderung (7T) -11.40% Preisänderung (7T) -11.40%

Der Echtzeitpreis von BETA (BETA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BETA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BETA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BETA im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um -2.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BETA (BETA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 78.49K$ 78.49K $ 78.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 78.49K$ 78.49K $ 78.49K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BETA beträgt $ 78.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BETA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 78.49K.