BeraFi (BERAFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002804 $ 0.00002804 $ 0.00002804 24H Tief $ 0.00002916 $ 0.00002916 $ 0.00002916 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002804$ 0.00002804 $ 0.00002804 24H Hoch $ 0.00002916$ 0.00002916 $ 0.00002916 Allzeithoch $ 0.00315972$ 0.00315972 $ 0.00315972 Niedrigster Preis $ 0.00001913$ 0.00001913 $ 0.00001913 Preisänderung (1H) +1.51% Preisänderung (1T) +4.23% Preisänderung (7T) -2.18% Preisänderung (7T) -2.18%

Der Echtzeitpreis von BeraFi (BERAFI) beträgt $0.00002923. In den letzten 24 Stunden wurde BERAFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002804 und einem Höchstpreis von $ 0.00002916 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BERAFI liegt bei $ 0.00315972, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001913.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BERAFI im letzten Stunde um +1.51%, in den letzten 24 Stunden um +4.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BeraFi (BERAFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.19K$ 5.19K $ 5.19K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 23.33K$ 23.33K $ 23.33K Umlaufangebot 178.06M 178.06M 178.06M Gesamtangebot 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BeraFi beträgt $ 5.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BERAFI liegt bei 178.06M, das Gesamtangebot bei 800000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.33K.