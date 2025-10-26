ArchAI (ARCHAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00335535 $ 0.00335535 $ 0.00335535 24H Tief $ 0.00343785 $ 0.00343785 $ 0.00343785 24H Hoch 24H Tief $ 0.00335535$ 0.00335535 $ 0.00335535 24H Hoch $ 0.00343785$ 0.00343785 $ 0.00343785 Allzeithoch $ 0.00836712$ 0.00836712 $ 0.00836712 Niedrigster Preis $ 0.00271399$ 0.00271399 $ 0.00271399 Preisänderung (1H) -0.25% Preisänderung (1T) +1.03% Preisänderung (7T) +1.25% Preisänderung (7T) +1.25%

Der Echtzeitpreis von ArchAI (ARCHAI) beträgt $0.00341297. In den letzten 24 Stunden wurde ARCHAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00335535 und einem Höchstpreis von $ 0.00343785 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ARCHAI liegt bei $ 0.00836712, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00271399.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ARCHAI im letzten Stunde um -0.25%, in den letzten 24 Stunden um +1.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ArchAI (ARCHAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Umlaufangebot 410.56M 410.56M 410.56M Gesamtangebot 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ArchAI beträgt $ 1.40M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ARCHAI liegt bei 410.56M, das Gesamtangebot bei 822688389.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.81M.