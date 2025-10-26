AQC (AQC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00104749 $ 0.00104749 $ 0.00104749 24H Tief $ 0.00134654 $ 0.00134654 $ 0.00134654 24H Hoch 24H Tief $ 0.00104749$ 0.00104749 $ 0.00104749 24H Hoch $ 0.00134654$ 0.00134654 $ 0.00134654 Allzeithoch $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -3.86% Preisänderung (1T) +20.07% Preisänderung (7T) -4.32% Preisänderung (7T) -4.32%

Der Echtzeitpreis von AQC (AQC) beträgt $0.0012577. In den letzten 24 Stunden wurde AQC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00104749 und einem Höchstpreis von $ 0.00134654 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AQC liegt bei $ 0.00185075, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AQC im letzten Stunde um -3.86%, in den letzten 24 Stunden um +20.07% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AQC (AQC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Umlaufangebot 950.23M 950.23M 950.23M Gesamtangebot 984,506,942.442517 984,506,942.442517 984,506,942.442517

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AQC beträgt $ 1.19M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AQC liegt bei 950.23M, das Gesamtangebot bei 984506942.442517. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.23M.