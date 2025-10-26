Der Echtzeitpreis von AI Dev Agent beträgt heute 0.00136827 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIDEV-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIDEV-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AI Dev Agent beträgt heute 0.00136827 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIDEV-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIDEV-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
AI Dev Agent (AIDEV) Echtzeit-Preis-Diagramm
AI Dev Agent (AIDEV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

Der Echtzeitpreis von AI Dev Agent (AIDEV) beträgt $0.00136827. In den letzten 24 Stunden wurde AIDEV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00136813 und einem Höchstpreis von $ 0.00152626 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIDEV liegt bei $ 0.00782371, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIDEV im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -5.92% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AI Dev Agent beträgt $ 106.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIDEV liegt bei 77.68M, das Gesamtangebot bei 400000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 547.31K.

AI Dev Agent (AIDEV)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von AI Dev Agent zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von AI Dev Agent zu USD bei $ -0.0007110892.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von AI Dev Agent zu USD bei $ +0.0065003995.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von AI Dev Agent zu USD bei $ +0.000836458090643042.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-5.92%
30 Tage$ -0.0007110892-51.96%
60 Tage$ +0.0065003995+475.08%
90 Tage$ +0.000836458090643042+157.28%

Was ist AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

AI Dev Agent (AIDEV) Ressource

Offizielle Website

AI Dev Agent-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AI Dev Agent (AIDEV) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AI Dev Agent-(AIDEV)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AI Dev Agent zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AI Dev Agent-Preisprognose an!

AIDEV zu lokalen Währungen

AI Dev Agent (AIDEV) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AI Dev Agent (AIDEV) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AIDEV Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu AI Dev Agent (AIDEV)

Wie viel ist AI Dev Agent (AIDEV) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AIDEV in USD beträgt 0.00136827 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AIDEV-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AIDEV-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00136827. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AI Dev Agent?
Die Marktkapitalisierung von AIDEV beträgt $ 106.29K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AIDEV?
Das Umlaufangebot von AIDEV beträgt 77.68M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AIDEV?
AIDEV erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00782371 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AIDEV?
AIDEV verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AIDEV?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AIDEV beträgt -- USD.
Wird AIDEV dieses Jahr noch steigen?
AIDEV könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AIDEV-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

