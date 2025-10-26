AI Dev Agent (AIDEV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00136813 $ 0.00136813 $ 0.00136813 24H Tief $ 0.00152626 $ 0.00152626 $ 0.00152626 24H Hoch 24H Tief $ 0.00136813$ 0.00136813 $ 0.00136813 24H Hoch $ 0.00152626$ 0.00152626 $ 0.00152626 Allzeithoch $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -5.92% Preisänderung (7T) -6.05% Preisänderung (7T) -6.05%

Der Echtzeitpreis von AI Dev Agent (AIDEV) beträgt $0.00136827. In den letzten 24 Stunden wurde AIDEV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00136813 und einem Höchstpreis von $ 0.00152626 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIDEV liegt bei $ 0.00782371, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIDEV im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -5.92% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 106.29K$ 106.29K $ 106.29K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 547.31K$ 547.31K $ 547.31K Umlaufangebot 77.68M 77.68M 77.68M Gesamtangebot 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AI Dev Agent beträgt $ 106.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIDEV liegt bei 77.68M, das Gesamtangebot bei 400000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 547.31K.