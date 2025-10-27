MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / AI Dev Agent (AIDEV) /

AI Dev Agent (AIDEV)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie AI Dev Agent-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark AIDEV in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

AI Dev Agent Preisprognose für 2025–2050 (USD) AI Dev Agent (AIDEV) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte AI Dev Agent potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.001313 erreichen. AI Dev Agent (AIDEV) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte AI Dev Agent potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.001379 erreichen. AI Dev Agent (AIDEV) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von AIDEV im Jahr 2027 $ 0.001448 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. AI Dev Agent (AIDEV) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von AIDEV im Jahr 2028 $ 0.001520 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. AI Dev Agent (AIDEV) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von AIDEV im Jahr 2029 bei $ 0.001596 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. AI Dev Agent (AIDEV) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von AIDEV im Jahr 2030 bei $ 0.001676 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. AI Dev Agent (AIDEV) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von AI Dev Agent potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.002730 erreichen. AI Dev Agent (AIDEV) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von AI Dev Agent potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.004448 erreichen.

2026 $ 0.001379 5.00%

2027 $ 0.001448 10.25%

2028 $ 0.001520 15.76%

2029 $ 0.001596 21.55%

2030 $ 0.001676 27.63%

2031 $ 0.001760 34.01%

2032 $ 0.001848 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.001940 47.75%

2034 $ 0.002037 55.13%

2035 $ 0.002139 62.89%

2036 $ 0.002246 71.03%

2037 $ 0.002358 79.59%

2038 $ 0.002476 88.56%

2039 $ 0.002600 97.99%

2040 $ 0.002730 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige AI Dev Agent Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.001313 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.001313 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.001314 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.001318 0.41% AI Dev Agent (AIDEV) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für AIDEV am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.001313 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. AI Dev Agent (AIDEV) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für AIDEV bei $0.001313 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. AI Dev Agent (AIDEV) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für AIDEV bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.001314 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. AI Dev Agent (AIDEV) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für AIDEV bei $0.001318 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle AI Dev Agent Preisstatistiken
Aktueller Preis ----
Preisänderung (24H) --
Marktkapitalisierung $ 102.05K
Umlaufangebot 77.68M
Volumen (24H) ----
Der aktuelle AIDEV-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt AIDEV über ein Umlaufangebot von 77.68M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 102.05K.

AI Dev Agent Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von AI Dev Agent beträgt der aktuelle Preis von AI Dev Agent 0.001313USD. Das umlaufende Angebot von AI Dev Agent (AIDEV) liegt bei 77.68M AIDEV , was zu einer Marktkapitalisierung von $102,045 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -9.51% $ -0.000138 $ 0.001526 $ 0.001313

7 Tage -8.77% $ -0.000115 $ 0.001586 $ 0.001104

30 Tage 4.87% $ 0.000063 $ 0.001586 $ 0.001104 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat AI Dev Agent eine Preisbewegung von $-0.000138 gezeigt, was einer Wertveränderung von -9.51% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde AI Dev Agent zu einem Höchstpreis von $0.001586 und einem Tiefstpreis von $0.001104 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -8.77% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von AIDEV für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat AI Dev Agent eine Veränderung von 4.87% erfahren, was etwa $0.000063 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass AIDEV in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von AI Dev Agent (AIDEV)? Das AI Dev Agent Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von AIDEV basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für AI Dev Agent im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von AIDEV berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von AI Dev Agent beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von AIDEV. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von AIDEV, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von AI Dev Agent zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für AIDEV wichtig?

AIDEV Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

