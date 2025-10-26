Der Echtzeitpreis von Frankencoin beträgt heute 1.2554 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZCHF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZCHF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Frankencoin beträgt heute 1.2554 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZCHF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZCHF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ZCHF

ZCHF-Preisinformationen

ZCHF-Whitepaper

Offizielle ZCHF-Website

ZCHF-Tokenökonomie

ZCHF-Preisprognose

ZCHF Verlauf

ZCHF Kaufanleitung

ZCHF-zu-Fiat-Währungsrechner

ZCHF Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Frankencoin Logo

Frankencoin Kurs(ZCHF)

1 ZCHF zu USD Echtzeitpreis:

$1.2554
$1.2554$1.2554
0.00%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:34:07 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.2554
$ 1.2554$ 1.2554
24H Tief
$ 1.2554
$ 1.2554$ 1.2554
24H Hoch

$ 1.2554
$ 1.2554$ 1.2554

$ 1.2554
$ 1.2554$ 1.2554

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

0.00%

0.00%

-0.46%

-0.46%

Der Echtzeitpreis von Frankencoin (ZCHF) beträgt $ 1.2554. In den letzten 24 Stunden wurde ZCHF zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.2554 und einem Höchstpreis von $ 1.2554 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZCHF liegt bei $ 1.4867555171082332, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.0691543241973427.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZCHF im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Frankencoin (ZCHF) Marktinformationen

No.5032

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 102.30
$ 102.30$ 102.30

$ 12.01M
$ 12.01M$ 12.01M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Frankencoin beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 102.30. Das Umlaufangebot von ZCHF liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 9569702. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.01M.

Frankencoin (ZCHF)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Frankencoin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ +0.0039+0.31%
60 Tage$ +0.6554+109.23%
90 Tage$ +0.6554+109.23%
Frankencoin-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ZCHF eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Frankencoin 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0039(+0.31%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Frankencoin 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ZCHF eine Veränderung von $ +0.6554 (+109.23%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Frankencoin 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.6554 (+109.23%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Frankencoin (ZCHF) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Frankencoin-Preisverlauf an.

Was ist Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin ist ein besicherter, orakelfreier Stablecoin, der den Wert des Schweizer Frankens abbildet.

Frankencoin ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Frankencoin Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ZCHF Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Frankencoin auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Frankencoin-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Frankencoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Frankencoin (ZCHF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Frankencoin-(ZCHF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Frankencoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Frankencoin-Preisprognose an!

Frankencoin (ZCHF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Frankencoin (ZCHF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ZCHF Token!

Wie kauft man Frankencoin ZCHF

Suchen Sie nach wie man Frankencoin kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Frankencoin direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ZCHF zu lokalen Währungen

1 Frankencoin(ZCHF) in VND
33,035.851
1 Frankencoin(ZCHF) in AUD
A$1.920762
1 Frankencoin(ZCHF) in GBP
0.94155
1 Frankencoin(ZCHF) in EUR
1.079644
1 Frankencoin(ZCHF) in USD
$1.2554
1 Frankencoin(ZCHF) in MYR
RM5.297788
1 Frankencoin(ZCHF) in TRY
52.651476
1 Frankencoin(ZCHF) in JPY
¥190.8208
1 Frankencoin(ZCHF) in ARS
ARS$1,870.935174
1 Frankencoin(ZCHF) in RUB
99.942394
1 Frankencoin(ZCHF) in INR
110.236674
1 Frankencoin(ZCHF) in IDR
Rp20,923.324964
1 Frankencoin(ZCHF) in PHP
73.75475
1 Frankencoin(ZCHF) in EGP
￡E.59.644054
1 Frankencoin(ZCHF) in BRL
R$6.754052
1 Frankencoin(ZCHF) in CAD
C$1.75756
1 Frankencoin(ZCHF) in BDT
153.824162
1 Frankencoin(ZCHF) in NGN
1,832.69569
1 Frankencoin(ZCHF) in COP
$4,865.880184
1 Frankencoin(ZCHF) in ZAR
R.21.668204
1 Frankencoin(ZCHF) in UAH
52.78957
1 Frankencoin(ZCHF) in TZS
T.Sh.3,122.882824
1 Frankencoin(ZCHF) in VES
Bs266.1448
1 Frankencoin(ZCHF) in CLP
$1,181.3314
1 Frankencoin(ZCHF) in PKR
Rs352.729738
1 Frankencoin(ZCHF) in KZT
676.0329
1 Frankencoin(ZCHF) in THB
฿40.98881
1 Frankencoin(ZCHF) in TWD
NT$38.716536
1 Frankencoin(ZCHF) in AED
د.إ4.607318
1 Frankencoin(ZCHF) in CHF
Fr0.991766
1 Frankencoin(ZCHF) in HKD
HK$9.741904
1 Frankencoin(ZCHF) in AMD
֏480.805646
1 Frankencoin(ZCHF) in MAD
.د.م11.574788
1 Frankencoin(ZCHF) in MXN
$23.16213
1 Frankencoin(ZCHF) in SAR
ريال4.70775
1 Frankencoin(ZCHF) in ETB
Br191.687026
1 Frankencoin(ZCHF) in KES
KSh162.185126
1 Frankencoin(ZCHF) in JOD
د.أ0.8900786
1 Frankencoin(ZCHF) in PLN
4.58221
1 Frankencoin(ZCHF) in RON
лв5.486098
1 Frankencoin(ZCHF) in SEK
kr11.80076
1 Frankencoin(ZCHF) in BGN
лв2.109072
1 Frankencoin(ZCHF) in HUF
Ft421.12393
1 Frankencoin(ZCHF) in CZK
26.250414
1 Frankencoin(ZCHF) in KWD
د.ك0.3841524
1 Frankencoin(ZCHF) in ILS
4.117712
1 Frankencoin(ZCHF) in BOB
Bs8.66226
1 Frankencoin(ZCHF) in AZN
2.13418
1 Frankencoin(ZCHF) in TJS
SM11.700328
1 Frankencoin(ZCHF) in GEL
3.402134
1 Frankencoin(ZCHF) in AOA
Kz1,151.741622
1 Frankencoin(ZCHF) in BHD
.د.ب0.4720304
1 Frankencoin(ZCHF) in BMD
$1.2554
1 Frankencoin(ZCHF) in DKK
kr8.059668
1 Frankencoin(ZCHF) in HNL
L32.816156
1 Frankencoin(ZCHF) in MUR
57.158362
1 Frankencoin(ZCHF) in NAD
$21.668204
1 Frankencoin(ZCHF) in NOK
kr12.554
1 Frankencoin(ZCHF) in NZD
$2.171842
1 Frankencoin(ZCHF) in PAB
B/.1.2554
1 Frankencoin(ZCHF) in PGK
K5.285234
1 Frankencoin(ZCHF) in QAR
ر.ق4.569656
1 Frankencoin(ZCHF) in RSD
дин.126.782846
1 Frankencoin(ZCHF) in UZS
soʻm15,309.753648
1 Frankencoin(ZCHF) in ALL
L104.1982
1 Frankencoin(ZCHF) in ANG
ƒ2.247166
1 Frankencoin(ZCHF) in AWG
ƒ2.247166
1 Frankencoin(ZCHF) in BBD
$2.5108
1 Frankencoin(ZCHF) in BAM
KM2.109072
1 Frankencoin(ZCHF) in BIF
Fr3,702.1746
1 Frankencoin(ZCHF) in BND
$1.619466
1 Frankencoin(ZCHF) in BSD
$1.2554
1 Frankencoin(ZCHF) in JMD
$201.30339
1 Frankencoin(ZCHF) in KHR
5,062.08665
1 Frankencoin(ZCHF) in KMF
Fr532.2896
1 Frankencoin(ZCHF) in LAK
27,291.303802
1 Frankencoin(ZCHF) in LKR
රු381.227318
1 Frankencoin(ZCHF) in MDL
L21.329246
1 Frankencoin(ZCHF) in MGA
Ar5,680.534352
1 Frankencoin(ZCHF) in MOP
P10.0432
1 Frankencoin(ZCHF) in MVR
19.20762
1 Frankencoin(ZCHF) in MWK
MK2,179.512494
1 Frankencoin(ZCHF) in MZN
MT80.22006
1 Frankencoin(ZCHF) in NPR
रु176.245606
1 Frankencoin(ZCHF) in PYG
8,903.2968
1 Frankencoin(ZCHF) in RWF
Fr1,819.0746
1 Frankencoin(ZCHF) in SBD
$10.369604
1 Frankencoin(ZCHF) in SCR
17.550492
1 Frankencoin(ZCHF) in SRD
$49.877042
1 Frankencoin(ZCHF) in SVC
$10.972196
1 Frankencoin(ZCHF) in SZL
L21.630542
1 Frankencoin(ZCHF) in TMT
m4.406454
1 Frankencoin(ZCHF) in TND
د.ت3.6795774
1 Frankencoin(ZCHF) in TTD
$8.511612
1 Frankencoin(ZCHF) in UGX
Sh4,373.8136
1 Frankencoin(ZCHF) in XAF
Fr708.0456
1 Frankencoin(ZCHF) in XCD
$3.38958
1 Frankencoin(ZCHF) in XOF
Fr708.0456
1 Frankencoin(ZCHF) in XPF
Fr128.0508
1 Frankencoin(ZCHF) in BWP
P17.914558
1 Frankencoin(ZCHF) in BZD
$2.523354
1 Frankencoin(ZCHF) in CVE
$119.564296
1 Frankencoin(ZCHF) in DJF
Fr222.2058
1 Frankencoin(ZCHF) in DOP
$80.420924
1 Frankencoin(ZCHF) in DZD
د.ج163.415418
1 Frankencoin(ZCHF) in FJD
$2.849758
1 Frankencoin(ZCHF) in GNF
Fr10,915.703
1 Frankencoin(ZCHF) in GTQ
Q9.60381
1 Frankencoin(ZCHF) in GYD
$262.62968
1 Frankencoin(ZCHF) in ISK
kr154.4142

Frankencoin Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Frankencoin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Frankencoin Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Frankencoin

Wie viel ist Frankencoin (ZCHF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ZCHF in USD beträgt 1.2554 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ZCHF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ZCHF-zu-USD-Preis beträgt $ 1.2554. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Frankencoin?
Die Marktkapitalisierung von ZCHF beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ZCHF?
Das Umlaufangebot von ZCHF beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ZCHF?
ZCHF erreichte einen Allzeithochpreis von 1.4867555171082332 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ZCHF?
ZCHF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.0691543241973427 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ZCHF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ZCHF beträgt $ 102.30 USD.
Wird ZCHF dieses Jahr noch steigen?
ZCHF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ZCHF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:34:07 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ZCHF-zu-USD-Rechner

Menge

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2554 USD

ZCHF handeln

ZCHF/USDT
$1.2554
$1.2554$1.2554
0.00%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,482.57
$112,482.57$112,482.57

+0.98%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,990.99
$3,990.99$3,990.99

+1.48%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04787
$0.04787$0.04787

-30.21%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2144
$6.2144$6.2144

-15.35%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.76
$195.76$195.76

+2.01%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,482.57
$112,482.57$112,482.57

+0.98%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,990.99
$3,990.99$3,990.99

+1.48%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6550
$2.6550$2.6550

+2.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.76
$195.76$195.76

+2.01%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19981
$0.19981$0.19981

+1.82%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8109
$0.8109$0.8109

+1,251.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000121
$0.000000000000121$0.000000000000121

+21.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052035
$0.052035$0.052035

-85.13%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1600
$0.1600$0.1600

-85.22%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8109
$0.8109$0.8109

+1,251.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15603
$0.15603$0.15603

+90.97%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115900
$0.115900$0.115900

+46.79%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%