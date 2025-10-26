Der Echtzeitpreis von yieldbasis beträgt heute 0.5684 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von yieldbasis beträgt heute 0.5684 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

yieldbasis Logo

yieldbasis Kurs(YB)

1 YB zu USD Echtzeitpreis:

$0.5681
$0.5681$0.5681
+13.07%1D
USD
yieldbasis (YB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:45:59 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.4894
$ 0.4894$ 0.4894
24H Tief
$ 0.6236
$ 0.6236$ 0.6236
24H Hoch

$ 0.4894
$ 0.4894$ 0.4894

$ 0.6236
$ 0.6236$ 0.6236

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

+0.76%

+13.07%

+28.04%

+28.04%

Der Echtzeitpreis von yieldbasis (YB) beträgt $ 0.5684. In den letzten 24 Stunden wurde YB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.4894 und einem Höchstpreis von $ 0.6236 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YB liegt bei $ 0.9394352030918264, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.35919482061601.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YB im letzten Stunde um +0.76%, in den letzten 24 Stunden um +13.07% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

yieldbasis (YB) Marktinformationen

No.500

$ 49.97M
$ 49.97M$ 49.97M

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 568.40M
$ 568.40M$ 568.40M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von yieldbasis beträgt $ 49.97M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 2.34M. Das Umlaufangebot von YB liegt bei 87.92M, das Gesamtangebot bei 700000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 568.40M.

yieldbasis (YB)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von yieldbasis für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.065668+13.07%
30 Tage$ +0.1684+42.10%
60 Tage$ +0.1684+42.10%
90 Tage$ +0.1684+42.10%
yieldbasis-Preisänderung heute

Heute verzeichnete YB eine Veränderung von $ +0.065668 (+13.07%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

yieldbasis 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.1684(+42.10%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

yieldbasis 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete YB eine Veränderung von $ +0.1684 (+42.10%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

yieldbasis 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.1684 (+42.10%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von yieldbasis (YB) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem yieldbasis-Preisverlauf an.

Was ist yieldbasis (YB)

YieldBasis ist ein DeFi-Protokoll, das Benutzern ermöglicht, Liquidität in automatisierte Market-Maker-(AMM)-Pools bereitzustellen, ohne impermanenten Verlust zu erleiden. Das Protokoll erreicht dies durch einen zweifachen, sich selbst verstärkenden Hebelmechanismus, der auf der Infrastruktur von Curve Finance basiert. Benutzer zahlen Krypto-Assets ein und erhalten YieldBasis-LP-Token, die ihren Anteil am Liquiditätspool repräsentieren.

yieldbasis ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre yieldbasis Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- YB Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu yieldbasis auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr yieldbasis-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

yieldbasis-Preisprognose (USD)

Wie viel wird yieldbasis (YB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre yieldbasis-(YB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für yieldbasis zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die yieldbasis-Preisprognose an!

yieldbasis (YB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von yieldbasis (YB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YB Token!

Wie kauft man yieldbasis YB

Suchen Sie nach wie man yieldbasis kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können yieldbasis direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

YB zu lokalen Währungen

1 yieldbasis(YB) in VND
14,957.446
1 yieldbasis(YB) in AUD
A$0.869652
1 yieldbasis(YB) in GBP
0.420616
1 yieldbasis(YB) in EUR
0.488824
1 yieldbasis(YB) in USD
$0.5684
1 yieldbasis(YB) in MYR
RM2.398648
1 yieldbasis(YB) in TRY
23.838696
1 yieldbasis(YB) in JPY
¥86.3968
1 yieldbasis(YB) in ARS
ARS$842.073232
1 yieldbasis(YB) in RUB
45.881248
1 yieldbasis(YB) in INR
49.922572
1 yieldbasis(YB) in IDR
Rp9,473.329544
1 yieldbasis(YB) in PHP
33.3935
1 yieldbasis(YB) in EGP
￡E.27.004684
1 yieldbasis(YB) in BRL
R$3.057992
1 yieldbasis(YB) in CAD
C$0.790076
1 yieldbasis(YB) in BDT
69.560792
1 yieldbasis(YB) in NGN
829.77874
1 yieldbasis(YB) in COP
$2,203.095664
1 yieldbasis(YB) in ZAR
R.9.964052
1 yieldbasis(YB) in UAH
23.8728
1 yieldbasis(YB) in TZS
T.Sh.1,403.453492
1 yieldbasis(YB) in VES
Bs120.5008
1 yieldbasis(YB) in CLP
$536.0012
1 yieldbasis(YB) in PKR
Rs160.834464
1 yieldbasis(YB) in KZT
305.753728
1 yieldbasis(YB) in THB
฿18.55826
1 yieldbasis(YB) in TWD
NT$17.529456
1 yieldbasis(YB) in AED
د.إ2.086028
1 yieldbasis(YB) in CHF
Fr0.449036
1 yieldbasis(YB) in HKD
HK$4.410784
1 yieldbasis(YB) in AMD
֏217.191324
1 yieldbasis(YB) in MAD
.د.م5.234964
1 yieldbasis(YB) in MXN
$10.48698
1 yieldbasis(YB) in SAR
ريال2.1315
1 yieldbasis(YB) in ETB
Br86.90836
1 yieldbasis(YB) in KES
KSh73.232656
1 yieldbasis(YB) in JOD
د.أ0.4029956
1 yieldbasis(YB) in PLN
2.068976
1 yieldbasis(YB) in RON
лв2.483908
1 yieldbasis(YB) in SEK
kr5.34296
1 yieldbasis(YB) in BGN
лв0.954912
1 yieldbasis(YB) in HUF
Ft190.607256
1 yieldbasis(YB) in CZK
11.885244
1 yieldbasis(YB) in KWD
د.ك0.1744988
1 yieldbasis(YB) in ILS
1.864352
1 yieldbasis(YB) in BOB
Bs3.92196
1 yieldbasis(YB) in AZN
0.96628
1 yieldbasis(YB) in TJS
SM5.291804
1 yieldbasis(YB) in GEL
1.540364
1 yieldbasis(YB) in AOA
Kz521.467212
1 yieldbasis(YB) in BHD
.د.ب0.2137184
1 yieldbasis(YB) in BMD
$0.5684
1 yieldbasis(YB) in DKK
kr3.649128
1 yieldbasis(YB) in HNL
L14.914816
1 yieldbasis(YB) in MUR
25.873568
1 yieldbasis(YB) in NAD
$9.850372
1 yieldbasis(YB) in NOK
kr5.684
1 yieldbasis(YB) in NZD
$0.983332
1 yieldbasis(YB) in PAB
B/.0.5684
1 yieldbasis(YB) in PGK
K2.421384
1 yieldbasis(YB) in QAR
ر.ق2.07466
1 yieldbasis(YB) in RSD
дин.57.317456
1 yieldbasis(YB) in UZS
soʻm6,848.191196
1 yieldbasis(YB) in ALL
L47.239724
1 yieldbasis(YB) in ANG
ƒ1.017436
1 yieldbasis(YB) in AWG
ƒ1.017436
1 yieldbasis(YB) in BBD
$1.1368
1 yieldbasis(YB) in BAM
KM0.954912
1 yieldbasis(YB) in BIF
Fr1,671.6644
1 yieldbasis(YB) in BND
$0.733236
1 yieldbasis(YB) in BSD
$0.5684
1 yieldbasis(YB) in JMD
$91.040628
1 yieldbasis(YB) in KHR
2,291.9309
1 yieldbasis(YB) in KMF
Fr241.0016
1 yieldbasis(YB) in LAK
12,356.521492
1 yieldbasis(YB) in LKR
රු172.39572
1 yieldbasis(YB) in MDL
L9.713956
1 yieldbasis(YB) in MGA
Ar2,560.3578
1 yieldbasis(YB) in MOP
P4.541516
1 yieldbasis(YB) in MVR
8.69652
1 yieldbasis(YB) in MWK
MK985.09404
1 yieldbasis(YB) in MZN
MT36.32076
1 yieldbasis(YB) in NPR
रु79.706732
1 yieldbasis(YB) in PYG
4,031.0928
1 yieldbasis(YB) in RWF
Fr823.6116
1 yieldbasis(YB) in SBD
$4.694984
1 yieldbasis(YB) in SCR
7.878024
1 yieldbasis(YB) in SRD
$22.582532
1 yieldbasis(YB) in SVC
$4.962132
1 yieldbasis(YB) in SZL
L9.850372
1 yieldbasis(YB) in TMT
m1.995084
1 yieldbasis(YB) in TND
د.ت1.668254
1 yieldbasis(YB) in TTD
$3.853752
1 yieldbasis(YB) in UGX
Sh1,973.4848
1 yieldbasis(YB) in XAF
Fr321.146
1 yieldbasis(YB) in XCD
$1.53468
1 yieldbasis(YB) in XOF
Fr321.146
1 yieldbasis(YB) in XPF
Fr57.9768
1 yieldbasis(YB) in BWP
P8.105384
1 yieldbasis(YB) in BZD
$1.1368
1 yieldbasis(YB) in CVE
$53.907056
1 yieldbasis(YB) in DJF
Fr100.6068
1 yieldbasis(YB) in DOP
$36.371916
1 yieldbasis(YB) in DZD
د.ج73.988628
1 yieldbasis(YB) in FJD
$1.290268
1 yieldbasis(YB) in GNF
Fr4,942.238
1 yieldbasis(YB) in GTQ
Q4.34826
1 yieldbasis(YB) in GYD
$118.784232
1 yieldbasis(YB) in ISK
kr69.3448

yieldbasis Ressource

Für ein tieferes Verständnis von yieldbasis sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle yieldbasis Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu yieldbasis

Wie viel ist yieldbasis (YB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YB in USD beträgt 0.5684 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YB-zu-USD-Preis beträgt $ 0.5684. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von yieldbasis?
Die Marktkapitalisierung von YB beträgt $ 49.97M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YB?
Das Umlaufangebot von YB beträgt 87.92M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YB?
YB erreichte einen Allzeithochpreis von 0.9394352030918264 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YB?
YB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.35919482061601 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YB beträgt $ 2.34M USD.
Wird YB dieses Jahr noch steigen?
YB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:45:59 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

YB-zu-USD-Rechner

Menge

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5684 USD

YB handeln

YB/USDT
$0.5681
$0.5681$0.5681
+13.62%

