Der Echtzeitpreis von XOCIETY beträgt heute 0.003059 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.003059
-0.39%1D
USD
XOCIETY (XO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:46:31 (UTC+8)

XOCIETY (XO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.002992
24H Tief
$ 0.003217
24H Hoch

$ 0.002992
$ 0.003217
--
--
+0.49%

-0.38%

+10.03%

+10.03%

Der Echtzeitpreis von XOCIETY (XO) beträgt $ 0.003059. In den letzten 24 Stunden wurde XO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.002992 und einem Höchstpreis von $ 0.003217 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XO liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XO im letzten Stunde um +0.49%, in den letzten 24 Stunden um -0.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XOCIETY (XO) Marktinformationen

--
$ 82.63K
$ 15.30M
--
5,000,000,000
SUI

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XOCIETY beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 82.63K. Das Umlaufangebot von XO liegt bei --, das Gesamtangebot bei 5000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.30M.

XOCIETY (XO)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von XOCIETY für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00001198-0.38%
30 Tage$ -0.003279-51.74%
60 Tage$ -0.003894-56.01%
90 Tage$ -0.00467-60.43%
XOCIETY-Preisänderung heute

Heute verzeichnete XO eine Veränderung von $ -0.00001198 (-0.38%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

XOCIETY 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.003279(-51.74%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

XOCIETY 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete XO eine Veränderung von $ -0.003894 (-56.01%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

XOCIETY 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00467 (-60.43%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von XOCIETY (XO) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem XOCIETY-Preisverlauf an.

Was ist XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre XOCIETY Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- XO Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu XOCIETY auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr XOCIETY-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

XOCIETY-Preisprognose (USD)

Wie viel wird XOCIETY (XO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre XOCIETY-(XO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für XOCIETY zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die XOCIETY-Preisprognose an!

XOCIETY (XO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von XOCIETY (XO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XO Token!

Wie kauft man XOCIETY XO

Suchen Sie nach wie man XOCIETY kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können XOCIETY direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XO zu lokalen Währungen

Für ein tieferes Verständnis von XOCIETY sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Wie viel ist XOCIETY (XO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XO in USD beträgt 0.003059 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.003059. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von XOCIETY?
Die Marktkapitalisierung von XO beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XO?
Das Umlaufangebot von XO beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XO?
XO erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XO?
XO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XO beträgt $ 82.63K USD.
Wird XO dieses Jahr noch steigen?
XO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
XOCIETY (XO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Top News

Erträge aus Margin-Futures bei MEXC: Chancen und Herausforderungen für das doppelte Einkommen aus dem Handel

October 3, 2025

Intelligent Handel, Null Gebühren: Wie die KI-unterstützten Aufträge von MEXC das Spiel verändern

October 3, 2025

GameFi 2.0: Warum die Token-Ökonomie die Zukunft des Blockchain-Gamings bestimmen wird

October 3, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

