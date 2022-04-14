XO

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

Krypto-NameXO

RangNo.

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot0

Gesamtangebot5,000,000,000

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch,

Niedrigster Preis,

Öffentliche BlockchainSUI

EinführungXOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von und stellen keine Anlageberatung dar.

MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.
Suchen
Favoriten
XO/USDT
XOCIETY
----
--
24h Hoch
--
24h Tief
--
24h Volumen (XO)
--
24h Volumen (USDT)
--
Diagramm
Info
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Markttransaktionen
Spot
Offene Aufträge（0）
Auftragsverlauf
Handelsverlauf
Offene Positionen (0)
MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.
XO/USDT
--
--
‎--
24h Hoch
--
24h Tief
--
24h Volumen (XO)
--
24h Volumen (USDT)
--
Diagramm
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Info
Offene Aufträge（0）
Auftragsverlauf
Handelsverlauf
Offene Positionen (0)
Loading...