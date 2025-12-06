BörseDEX+
Der Live-Preis von Warplet beträgt heute 0.000008111 USD. Die Marktkapitalisierung von WARP beträgt -- USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von WARP zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!

Warplet (WARP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-12-06 04:47:13 (UTC+8)

Warplet-Preis heute

Der aktuelle Warplet (WARP)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.000008111 mit einer Veränderung von 9.55% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle WARP-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.000008111 pro WARP.

Warplet liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #- mit -- und einem Umlaufangebot von -- WARP. In den letzten 24 Stunden wurde WARP zwischen $ 0.000008093 (Tiefstwert) und $ 0.000009332 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei --, während der Allzeittiefstwert -- betrug.

In der kurzfristigen Performance ist WARP in der letzten Stunde um -0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.76% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 53.80K.

Warplet (WARP) Marktinformationen

$ 53.80K
$ 53.80K$ 53.80K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Warplet beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.80K. Das Umlaufangebot von WARP liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Warplet-Preisverlauf USD

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
24H Tief
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
24H Hoch

-0.20%

-9.55%

-7.76%

-7.76%

Warplet (WARP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Warplet für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00000085639-9.55%
30 Tage$ -0.000014109-63.50%
60 Tage$ -0.000011889-59.45%
90 Tage$ -0.000011889-59.45%
Warplet-Preisänderung heute

Heute verzeichnete WARP eine Veränderung von $ -0.00000085639 (-9.55%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Warplet 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000014109(-63.50%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Warplet 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete WARP eine Veränderung von $ -0.000011889 (-59.45%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Warplet 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.000011889 (-59.45%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Warplet (WARP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Warplet-Preisverlauf an.

KI-Analyse für Warplet

KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von Warplet, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Warplet?

Mehrere Schlüsselfaktoren beeinflussen den Preis des Warplet (WARP)-Tokens:

1. Marktstimmung und allgemeine Trends im Kryptomarkt
2. Handelsvolumen und Liquidität an Börsen
3. Nutzen und Akzeptanz des Tokens innerhalb des Warplet-Ökosystems
4. Partnerschaftsankündigungen und Projektentwicklungen
5. Tokenomics einschließlich Versorgungsmechanismen und Staking-Belohnungen
6. Regulierungsnachrichten, die DeFi-Projekte betreffen
7. Konkurrenz durch ähnliche Blockchain-Gaming- oder Metaverse-Tokens
8. Wachstum der Community und Aufmerksamkeit in sozialen Medien
9. Technische Analysemuster und Bewegungen großer Investoren
10. Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die Risikoanlagen beeinflussen

Preisprognose für Warplet

Warplet (WARP) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WARP im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
Warplet (WARP) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren)

Im Jahr 2040 könnte der Preis von Warplet potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.

Möchten Sie wissen, welchen Preis Warplet in den Jahren 2025–2026 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die WARP-Preisprognosen für die Jahre 2025–2026 zu sehen, indem Sie auf Warplet-Preisprognose klicken.

So kaufen und investieren Sie in Warplet

Bereit, mit Warplet zu starten? Der Kauf von WARP ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Warplet. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Warplet (WARP)-Kaufreise erleichtert.

Schritt 1

Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab

Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2

Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu

USDT, USDC und USDE erleichtern den Handel auf MEXC. Sie können USDT, USDC und USDE per Banküberweisung, OTC oder P2P-Handel kaufen.
Schritt 3

Gehen Sie zur Spot-Handelsseite

Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4

Wählen Sie Ihre Token aus

Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5

Schließen Sie Ihren Einkauf ab

Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und Warplet wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Anleitung zum Kauf von Warplet (WARP)

Was kann man mit Warplet machen?

Der Besitz von Warplet eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.

Was ist Warplet (WARP)

WARP ist das Maskottchen von Farcaster und vereint Clanker-Meme-Kultur mit Community-Identität und Chat-Präsenz.

Warplet Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Warplet sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Warplet

Wie viel wird 1 Warplet im Jahr 2030 wert sein?
Wenn Warplet mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5% wachsen würde, könnte sein geschätzter Wert bis 2026 etwa $--, bis 2030 etwa $--, bis 2035 etwa $-- und bis 2040 etwa $-- erreichen. Diese Zahlen veranschaulichen ein Szenario stetigen Zinseszinseffekts, wobei der tatsächliche zukünftige Preis jedoch von Marktakzeptanz, regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Bedingungen abhängen wird. Nachfolgend können Sie in der vollständigen Prognosetabelle eine detaillierte jährliche Aufschlüsselung der potenziellen Warplet-Preise und der erwarteten Rendite (ROI) einsehen.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-12-06 04:47:13 (UTC+8)

Warplet (WARP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
12-05 20:29:54Währungspolitik
Konsens über Dezember-Zinserhöhung der Bank of Japan erreicht hohen Stand, höchster Zinssatz seit 30 Jahren steht bevor
12-05 15:24:33Branchen-Updates
Solana-Mitbegründer: Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung wird weiter steigen und sich schließlich zu einem Kampf um Blockchain-Marktanteile entwickeln
12-04 09:24:58Branchen-Updates
Krypto-Markt-Rally kehrt zurück, ETF-Kapitalzuflüsse erreichen 1,1 Milliarden Dollar und erreichen ein 7-Wochen-Hoch
12-03 18:46:22Währungspolitik
Neue britische Gesetzgebung: Kryptowährungen in das Schutzsystem für "persönliches Eigentum" integriert
12-03 10:11:55Branchen-Updates
Kryptomarkt zeigt Erholung mit weitverbreiteten Gewinnen, SUI und PENGU über 20% im Plus
12-03 06:23:37Branchen-Updates
$376 Millionen wurden in den letzten 24 Stunden auf dem Markt liquidiert, hauptsächlich Short-Positionen

Top News

Bitcoin unter 87.000 USD: Volatilität und Marktfolgen

December 2, 2025

Fed beendet QT — Folgen für Altcoins 2025

December 2, 2025

Großer Bitcoin-Treasury-Inhaber: Verkaufs‑Trigger und Marktrisiken

December 2, 2025
Mehr anzeigen

Erfahren Sie mehr über Warplet

