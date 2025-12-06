Warplet-Preis heute

Der aktuelle Warplet (WARP)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.000008111 mit einer Veränderung von 9.55% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle WARP-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.000008111 pro WARP.

Warplet liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #- mit -- und einem Umlaufangebot von -- WARP. In den letzten 24 Stunden wurde WARP zwischen $ 0.000008093 (Tiefstwert) und $ 0.000009332 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei --, während der Allzeittiefstwert -- betrug.

In der kurzfristigen Performance ist WARP in der letzten Stunde um -0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.76% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 53.80K.

Warplet (WARP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung ---- -- Volumen (24H) $ 53.80K$ 53.80K $ 53.80K Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Umlaufangebot ---- -- Gesamtangebot ---- -- Öffentliche Blockchain BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Warplet beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.80K. Das Umlaufangebot von WARP liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.