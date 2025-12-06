Der Live-Preis von Warplet beträgt heute 0.000008111 USD. Die Marktkapitalisierung von WARP beträgt -- USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von WARP zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!Der Live-Preis von Warplet beträgt heute 0.000008111 USD. Die Marktkapitalisierung von WARP beträgt -- USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von WARP zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!
Der aktuelle Warplet (WARP)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.000008111 mit einer Veränderung von 9.55% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle WARP-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.000008111 pro WARP.
Warplet liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #- mit -- und einem Umlaufangebot von -- WARP. In den letzten 24 Stunden wurde WARP zwischen $ 0.000008093 (Tiefstwert) und $ 0.000009332 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei --, während der Allzeittiefstwert -- betrug.
In der kurzfristigen Performance ist WARP in der letzten Stunde um -0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.76% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 53.80K.
Warplet (WARP) Marktinformationen
--
----
$ 53.80K
$ 53.80K$ 53.80K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BASE
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Warplet beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.80K. Das Umlaufangebot von WARP liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.
Warplet-Preisverlauf USD
24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
24H Tief
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
24H Hoch
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
--
----
--
----
-0.20%
-9.55%
-7.76%
-7.76%
Warplet (WARP)-Preisverlauf USD
Verfolgen Sie die Preisänderungen von Warplet für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
Zeitraum
Veränderung (USD)
Veränderung (%)
Heute
$ -0.00000085639
-9.55%
30 Tage
$ -0.000014109
-63.50%
60 Tage
$ -0.000011889
-59.45%
90 Tage
$ -0.000011889
-59.45%
Warplet-Preisänderung heute
Heute verzeichnete WARP eine Veränderung von $ -0.00000085639 (-9.55%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
Warplet 30-Tage-Presänderung
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000014109(-63.50%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Warplet 60-Tage-Preisänderung
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete WARP eine Veränderung von $ -0.000011889 (-59.45%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Warplet 90-Tage-Preisänderung
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.000011889 (-59.45%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Warplet (WARP) freischalten?
KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von Warplet, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Warplet?
Mehrere Schlüsselfaktoren beeinflussen den Preis des Warplet (WARP)-Tokens:
1. Marktstimmung und allgemeine Trends im Kryptomarkt 2. Handelsvolumen und Liquidität an Börsen 3. Nutzen und Akzeptanz des Tokens innerhalb des Warplet-Ökosystems 4. Partnerschaftsankündigungen und Projektentwicklungen 5. Tokenomics einschließlich Versorgungsmechanismen und Staking-Belohnungen 6. Regulierungsnachrichten, die DeFi-Projekte betreffen 7. Konkurrenz durch ähnliche Blockchain-Gaming- oder Metaverse-Tokens 8. Wachstum der Community und Aufmerksamkeit in sozialen Medien 9. Technische Analysemuster und Bewegungen großer Investoren 10. Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die Risikoanlagen beeinflussen
Preisprognose für Warplet
Warplet (WARP) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WARP im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
Warplet (WARP) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren)
Im Jahr 2040 könnte der Preis von Warplet potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.
MEXC-Tools Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen. Möchten Sie wissen, welchen Preis Warplet in den Jahren 2025–2026 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die WARP-Preisprognosen für die Jahre 2025–2026 zu sehen, indem Sie auf Warplet-Preisprognose klicken.
So kaufen und investieren Sie in Warplet
Bereit, mit Warplet zu starten? Der Kauf von WARP ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Warplet. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Warplet (WARP)-Kaufreise erleichtert.
Schritt 1
Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab
Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2
Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu
Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4
Wählen Sie Ihre Token aus
Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5
Schließen Sie Ihren Einkauf ab
Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und Warplet wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Was kann man mit Warplet machen?
Der Besitz von Warplet eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.
Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt
Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.
Futures-Handel
Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.
MEXC-Launchpool
Token staken und großartige Airdrops verdienen.
MEXC Vorbörse
Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.
Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC
Der Kauf von Warplet (WARP) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.
Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Warplet
Wie viel wird 1 Warplet im Jahr 2030 wert sein?
Wenn Warplet mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5% wachsen würde, könnte sein geschätzter Wert bis 2026 etwa $--, bis 2030 etwa $--, bis 2035 etwa $-- und bis 2040 etwa $-- erreichen. Diese Zahlen veranschaulichen ein Szenario stetigen Zinseszinseffekts, wobei der tatsächliche zukünftige Preis jedoch von Marktakzeptanz, regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Bedingungen abhängen wird. Nachfolgend können Sie in der vollständigen Prognosetabelle eine detaillierte jährliche Aufschlüsselung der potenziellen Warplet-Preise und der erwarteten Rendite (ROI) einsehen.
Wie viel kostet Warplet heute?
Der Preis von Warplet beträgt heute $ 0.000008111. Besuchen Sie unseren Preisverlaufsbereich, um die Entwicklung für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage zu verstehen.
Ist Warplet immer noch eine gute Investition?
Warplet bleibt eine aktiv gehandelte Kryptowährung mit fortlaufender Marktbeteiligung und Ökosystementwicklung. Dennoch sind Krypto-Investitionen, wie etwa in WARP, von Natur aus volatil und sollten mit Ihrer persönlichen Risikotoleranz übereinstimmen. Führen Sie stets eine eigene Recherche (DYOR) durch und berücksichtigen Sie die Marktbedingungen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen und Investitionen treffen.
Wie hoch ist das tägliche Handelsvolumen von Warplet?
Warplet im Wert von -- wurde in den letzten 24 Stunden auf MEXC gehandelt.
Was ist der aktuelle Preis von Warplet?
Der Echtzeitpreis von WARP wird kontinuierlich auf Grundlage der weltweiten Handelsaktivitäten an großen Börsen, einschließlich MEXC, aktualisiert. Marktpreise schwanken fortlaufend aufgrund von Änderungen in Liquidität, Handelsvolumen und der allgemeinen Marktstimmung. Um den aktuellsten Preis von Warplet in Ihrer bevorzugten Währung zu sehen, besuchen Sie bitte WARP Preis für weitere Informationen.
Was beeinflusst den Preis von Warplet?
Der Preis von WARP wird von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst, darunter die allgemeine Marktstimmung, das Handelsvolumen, technologische Entwicklungen und Trends bei der Benutzerakzeptanz. Darüber hinaus spielen makroökonomische Bedingungen wie Zinsänderungen, Liquiditätszyklen und regulatorische Signale ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Preisentwicklung.
Um über Marktveränderungen in Echtzeit und Projektaktualisierungen informiert zu bleiben, besuchen Sie MEXC Nachrichten für die neuesten Analysen und Krypto-Einblicke.
Welcher Token hat das höchste Handelsvolumen auf MEXC?
Nachfolgend finden Sie die derzeit auf MEXC am häufigsten gehandelten Token nach 24-Stunden-Handelsvolumen. Die Preise und Leistungsdaten werden fortlaufend anhand aktueller Marktdaten aktualisiert.
Heißester Token
Preis
Änderung
BTC
89,260.56
-1.31%
ETH
3,022.27
-2.69%
SOL
132.32
-2.00%
UCN
1,642.3
+0.13%
USDC
0.9995
-0.02%
Wie erteile ich einen Stop-Loss- oder Take-Profit-Auftrag für WARP auf MEXC?
MEXC unterstützt Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge, um das Risiko automatisch zu verwalten.
1. Gehen Sie zum Spot- oder Futures-Handelsbereich und wählen Sie das WARP/USDT-Paar aus.
2. Wählen Sie „Stop-Limit“ oder „Trigger-Auftrag“ aus dem Auftragsartenmenü.
3. Legen Sie Ihren Auslösepreis (das Niveau, das den Auftrag aktiviert) und Ihren Ausführungspreis (den Preis, zu dem er ausgeführt wird) fest.
4. Bestätigen Sie Ihre Auftragsdetails und senden Sie sie ab.
Ihr Stop-Loss-Auftrag wird aktiviert, wenn sich der Preis von Warplet gegen Ihre Position bewegt, während ein Take-Profit-Auftrag automatisch ausgeführt wird, sobald das von Ihnen festgelegte Gewinnniveau erreicht ist.
Für detaillierte Beispiele und Tutorials besuchen Sie die MEXC Spot-Handelsanleitung
Wird der Preis Warplet dieses Jahr steigen?
Der Preis von Warplet könnte in diesem Jahr steigen, abhängig von den Marktbedingungen und der Projektentwicklung. Sehen Sie sich die Preisprognose von Warplet (WARP) an, um eine ausführlichere Analyse zu erhalten.
