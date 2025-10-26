Der Echtzeitpreis von PhyChain beträgt heute 3.32 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PHYCHAIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PHYCHAIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von PhyChain beträgt heute 3.32 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PHYCHAIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PHYCHAIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

PhyChain Logo

PhyChain Kurs(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN zu USD Echtzeitpreis:

$3.322
$3.322$3.322
+1.77%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:17:37 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 3.176
$ 3.176$ 3.176
24H Tief
$ 3.328
$ 3.328$ 3.328
24H Hoch

$ 3.176
$ 3.176$ 3.176

$ 3.328
$ 3.328$ 3.328

--
----

--
----

+0.94%

+1.77%

+11.37%

+11.37%

Der Echtzeitpreis von PhyChain (PHYCHAIN) beträgt $ 3.32. In den letzten 24 Stunden wurde PHYCHAIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.176 und einem Höchstpreis von $ 3.328 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHYCHAIN liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHYCHAIN im letzten Stunde um +0.94%, in den letzten 24 Stunden um +1.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PhyChain (PHYCHAIN) Marktinformationen

--
----

$ 73.19K
$ 73.19K$ 73.19K

$ 6.64B
$ 6.64B$ 6.64B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PhyChain beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 73.19K. Das Umlaufangebot von PHYCHAIN liegt bei --, das Gesamtangebot bei 2000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.64B.

PhyChain (PHYCHAIN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von PhyChain für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.05778+1.77%
30 Tage$ +0.891+36.68%
60 Tage$ +2.063+164.12%
90 Tage$ +0.929+38.85%
PhyChain-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PHYCHAIN eine Veränderung von $ +0.05778 (+1.77%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

PhyChain 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.891(+36.68%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

PhyChain 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PHYCHAIN eine Veränderung von $ +2.063 (+164.12%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

PhyChain 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.929 (+38.85%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von PhyChain (PHYCHAIN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem PhyChain-Preisverlauf an.

Was ist PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre PhyChain Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PHYCHAIN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu PhyChain auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr PhyChain-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

PhyChain-Preisprognose (USD)

Wie viel wird PhyChain (PHYCHAIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre PhyChain-(PHYCHAIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für PhyChain zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die PhyChain-Preisprognose an!

PhyChain (PHYCHAIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von PhyChain (PHYCHAIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PHYCHAIN Token!

Wie kauft man PhyChain PHYCHAIN

Suchen Sie nach wie man PhyChain kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können PhyChain direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PhyChain Ressource

Für ein tieferes Verständnis von PhyChain sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle PhyChain Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu PhyChain

Wie viel ist PhyChain (PHYCHAIN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PHYCHAIN in USD beträgt 3.32 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PHYCHAIN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PHYCHAIN-zu-USD-Preis beträgt $ 3.32. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PhyChain?
Die Marktkapitalisierung von PHYCHAIN beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PHYCHAIN?
Das Umlaufangebot von PHYCHAIN beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PHYCHAIN?
PHYCHAIN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PHYCHAIN?
PHYCHAIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PHYCHAIN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PHYCHAIN beträgt $ 73.19K USD.
Wird PHYCHAIN dieses Jahr noch steigen?
PHYCHAIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PHYCHAIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
PhyChain (PHYCHAIN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

