Der Echtzeitpreis von VFY beträgt heute 0.0844 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VFY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VFY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

VFY Logo

VFY Kurs(VFY)

1 VFY zu USD Echtzeitpreis:

$0.08447
$0.08447
+7.35%1D
USD
VFY (VFY) Echtzeit-Preis-Diagramm
VFY (VFY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.07546
$ 0.07546
24H Tief
$ 0.08505
$ 0.08505
24H Hoch

$ 0.07546
$ 0.07546

$ 0.08505
$ 0.08505

--
----

--
----

+1.66%

+7.35%

+16.60%

+16.60%

Der Echtzeitpreis von VFY (VFY) beträgt $ 0.0844. In den letzten 24 Stunden wurde VFY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.07546 und einem Höchstpreis von $ 0.08505 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VFY liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VFY im letzten Stunde um +1.66%, in den letzten 24 Stunden um +7.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VFY (VFY) Marktinformationen

--
--

$ 158.87K
$ 158.87K

$ 84.40M
$ 84.40M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

ZKVERIFY

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VFY beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 158.87K. Das Umlaufangebot von VFY liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 84.40M.

VFY (VFY)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von VFY für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0057835+7.35%
30 Tage$ +0.0344+68.80%
60 Tage$ +0.0344+68.80%
90 Tage$ +0.0344+68.80%
VFY-Preisänderung heute

Heute verzeichnete VFY eine Veränderung von $ +0.0057835 (+7.35%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

VFY 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0344(+68.80%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

VFY 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete VFY eine Veränderung von $ +0.0344 (+68.80%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

VFY 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0344 (+68.80%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von VFY (VFY) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem VFY-Preisverlauf an.

Was ist VFY (VFY)

zkVerify ist die universelle und hocheffiziente Proof-Verifizierungsschicht für reale, praktische Anwendungen im gesamten Internet. Durch die drastische Senkung der Zugangshürden für Zero-Knowledge-Proof-Verifizierungen erschließt zkVerify Skalierbarkeit und enormes Wachstumspotenzial in Sektoren wie DeFi, KI und alltäglichen digitalen Interaktionen.

VFY ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre VFY Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- VFY Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu VFY auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr VFY-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

VFY-Preisprognose (USD)

Wie viel wird VFY (VFY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre VFY-(VFY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für VFY zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die VFY-Preisprognose an!

VFY (VFY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von VFY (VFY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VFY Token!

Wie kauft man VFY VFY

Suchen Sie nach wie man VFY kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können VFY direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

VFY zu lokalen Währungen

1 VFY(VFY) in VND
2,220.986
1 VFY(VFY) in AUD
A$0.129132
1 VFY(VFY) in GBP
0.0633
1 VFY(VFY) in EUR
0.072584
1 VFY(VFY) in USD
$0.0844
1 VFY(VFY) in MYR
RM0.356168
1 VFY(VFY) in TRY
3.539736
1 VFY(VFY) in JPY
¥12.8288
1 VFY(VFY) in ARS
ARS$125.782164
1 VFY(VFY) in RUB
6.719084
1 VFY(VFY) in INR
7.411164
1 VFY(VFY) in IDR
Rp1,406.666104
1 VFY(VFY) in PHP
4.9585
1 VFY(VFY) in EGP
￡E.4.009844
1 VFY(VFY) in BRL
R$0.454072
1 VFY(VFY) in CAD
C$0.11816
1 VFY(VFY) in BDT
10.341532
1 VFY(VFY) in NGN
123.21134
1 VFY(VFY) in COP
$327.131024
1 VFY(VFY) in ZAR
R.1.456744
1 VFY(VFY) in UAH
3.54902
1 VFY(VFY) in TZS
T.Sh.209.950064
1 VFY(VFY) in VES
Bs17.8928
1 VFY(VFY) in CLP
$79.4204
1 VFY(VFY) in PKR
Rs23.713868
1 VFY(VFY) in KZT
45.4494
1 VFY(VFY) in THB
฿2.75566
1 VFY(VFY) in TWD
NT$2.602896
1 VFY(VFY) in AED
د.إ0.309748
1 VFY(VFY) in CHF
Fr0.066676
1 VFY(VFY) in HKD
HK$0.654944
1 VFY(VFY) in AMD
֏32.324356
1 VFY(VFY) in MAD
.د.م0.778168
1 VFY(VFY) in MXN
$1.55718
1 VFY(VFY) in SAR
ريال0.3165
1 VFY(VFY) in ETB
Br12.887036
1 VFY(VFY) in KES
KSh10.903636
1 VFY(VFY) in JOD
د.أ0.0598396
1 VFY(VFY) in PLN
0.30806
1 VFY(VFY) in RON
лв0.368828
1 VFY(VFY) in SEK
kr0.79336
1 VFY(VFY) in BGN
лв0.141792
1 VFY(VFY) in HUF
Ft28.31198
1 VFY(VFY) in CZK
1.764804
1 VFY(VFY) in KWD
د.ك0.0258264
1 VFY(VFY) in ILS
0.276832
1 VFY(VFY) in BOB
Bs0.58236
1 VFY(VFY) in AZN
0.14348
1 VFY(VFY) in TJS
SM0.786608
1 VFY(VFY) in GEL
0.228724
1 VFY(VFY) in AOA
Kz77.431092
1 VFY(VFY) in BHD
.د.ب0.0317344
1 VFY(VFY) in BMD
$0.0844
1 VFY(VFY) in DKK
kr0.541848
1 VFY(VFY) in HNL
L2.206216
1 VFY(VFY) in MUR
3.842732
1 VFY(VFY) in NAD
$1.456744
1 VFY(VFY) in NOK
kr0.844
1 VFY(VFY) in NZD
$0.146012
1 VFY(VFY) in PAB
B/.0.0844
1 VFY(VFY) in PGK
K0.355324
1 VFY(VFY) in QAR
ر.ق0.307216
1 VFY(VFY) in RSD
дин.8.523556
1 VFY(VFY) in UZS
soʻm1,029.268128
1 VFY(VFY) in ALL
L7.0052
1 VFY(VFY) in ANG
ƒ0.151076
1 VFY(VFY) in AWG
ƒ0.151076
1 VFY(VFY) in BBD
$0.1688
1 VFY(VFY) in BAM
KM0.141792
1 VFY(VFY) in BIF
Fr248.8956
1 VFY(VFY) in BND
$0.108876
1 VFY(VFY) in BSD
$0.0844
1 VFY(VFY) in JMD
$13.53354
1 VFY(VFY) in KHR
340.3219
1 VFY(VFY) in KMF
Fr35.7856
1 VFY(VFY) in LAK
1,834.782572
1 VFY(VFY) in LKR
රු25.629748
1 VFY(VFY) in MDL
L1.433956
1 VFY(VFY) in MGA
Ar381.899872
1 VFY(VFY) in MOP
P0.6752
1 VFY(VFY) in MVR
1.29132
1 VFY(VFY) in MWK
MK146.527684
1 VFY(VFY) in MZN
MT5.39316
1 VFY(VFY) in NPR
रु11.848916
1 VFY(VFY) in PYG
598.5648
1 VFY(VFY) in RWF
Fr122.2956
1 VFY(VFY) in SBD
$0.697144
1 VFY(VFY) in SCR
1.179912
1 VFY(VFY) in SRD
$3.353212
1 VFY(VFY) in SVC
$0.737656
1 VFY(VFY) in SZL
L1.454212
1 VFY(VFY) in TMT
m0.296244
1 VFY(VFY) in TND
د.ت0.2473764
1 VFY(VFY) in TTD
$0.572232
1 VFY(VFY) in UGX
Sh294.0496
1 VFY(VFY) in XAF
Fr47.6016
1 VFY(VFY) in XCD
$0.22788
1 VFY(VFY) in XOF
Fr47.6016
1 VFY(VFY) in XPF
Fr8.6088
1 VFY(VFY) in BWP
P1.204388
1 VFY(VFY) in BZD
$0.169644
1 VFY(VFY) in CVE
$8.038256
1 VFY(VFY) in DJF
Fr14.9388
1 VFY(VFY) in DOP
$5.406664
1 VFY(VFY) in DZD
د.ج10.986348
1 VFY(VFY) in FJD
$0.191588
1 VFY(VFY) in GNF
Fr733.858
1 VFY(VFY) in GTQ
Q0.64566
1 VFY(VFY) in GYD
$17.65648
1 VFY(VFY) in ISK
kr10.3812

VFY Ressource

Für ein tieferes Verständnis von VFY sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle VFY Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu VFY

Wie viel ist VFY (VFY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VFY in USD beträgt 0.0844 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VFY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VFY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0844. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VFY?
Die Marktkapitalisierung von VFY beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VFY?
Das Umlaufangebot von VFY beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VFY?
VFY erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VFY?
VFY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VFY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VFY beträgt $ 158.87K USD.
Wird VFY dieses Jahr noch steigen?
VFY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VFY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$0.08447
$112,710.64

$4,008.82

$0.04800

$6.2705

$196.34

$112,710.64

$4,008.82

$2.6618

$196.34

$0.20069

$0.00000

$0.7724

$0.000000000000121

$0.048213

$0.1464

$0.7724

$0.0000000000000000000228

$0.15623

$0.115250

$0.000000000000000007997

