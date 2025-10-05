Der Echtzeitpreis von Timeworx.io beträgt heute 0.004082 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Timeworx.io beträgt heute 0.004082 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TIX

TIX-Preisinformationen

TIX-Whitepaper

Offizielle TIX-Website

TIX-Tokenökonomie

TIX-Preisprognose

TIX Verlauf

TIX Kaufanleitung

TIX-zu-Fiat-Währungsrechner

Timeworx.io Logo

Timeworx.io Kurs(TIX)

1 TIX zu USD Echtzeitpreis:

$0.004082
$0.004082$0.004082
+0.86%1D
USD
Timeworx.io (TIX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:45:14 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403
24H Tief
$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113
24H Hoch

$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403

$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113

--
----

--
----

-0.15%

+0.86%

-0.98%

-0.98%

Der Echtzeitpreis von Timeworx.io (TIX) beträgt $ 0.004082. In den letzten 24 Stunden wurde TIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00403 und einem Höchstpreis von $ 0.004113 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TIX liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TIX im letzten Stunde um -0.15%, in den letzten 24 Stunden um +0.86% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Timeworx.io (TIX) Marktinformationen

--
----

$ 23.95K
$ 23.95K$ 23.95K

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Timeworx.io beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 23.95K. Das Umlaufangebot von TIX liegt bei --, das Gesamtangebot bei 500000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.04M.

Timeworx.io (TIX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Timeworx.io für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00003481+0.86%
30 Tage$ -0.000381-8.54%
60 Tage$ +0.000023+0.56%
90 Tage$ -0.003892-48.81%
Timeworx.io-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TIX eine Veränderung von $ +0.00003481 (+0.86%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Timeworx.io 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000381(-8.54%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Timeworx.io 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TIX eine Veränderung von $ +0.000023 (+0.56%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Timeworx.io 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.003892 (-48.81%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Timeworx.io (TIX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Timeworx.io-Preisverlauf an.

Was ist Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Timeworx.io Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TIX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Timeworx.io auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Timeworx.io-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Timeworx.io-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Timeworx.io (TIX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Timeworx.io-(TIX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Timeworx.io zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Timeworx.io-Preisprognose an!

Timeworx.io (TIX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Timeworx.io (TIX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TIX Token!

Wie kauft man Timeworx.io TIX

Suchen Sie nach wie man Timeworx.io kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Timeworx.io direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Timeworx.io Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Timeworx.io sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Timeworx.io Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Timeworx.io

Wie viel ist Timeworx.io (TIX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TIX in USD beträgt 0.004082 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TIX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TIX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.004082. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Timeworx.io?
Die Marktkapitalisierung von TIX beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TIX?
Das Umlaufangebot von TIX beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TIX?
TIX erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TIX?
TIX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TIX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TIX beträgt $ 23.95K USD.
Wird TIX dieses Jahr noch steigen?
TIX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TIX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:45:14 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

