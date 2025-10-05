Timeworx.io (TIX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Timeworx.io-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark TIX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Timeworx.io Preisprognose für 2025–2050 (USD) Timeworx.io (TIX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Timeworx.io potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.004083 erreichen. Timeworx.io (TIX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Timeworx.io potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.004287 erreichen. Timeworx.io (TIX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von TIX im Jahr 2027 $ 0.004501 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Timeworx.io (TIX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von TIX im Jahr 2028 $ 0.004726 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Timeworx.io (TIX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von TIX im Jahr 2029 bei $ 0.004962 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Timeworx.io (TIX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von TIX im Jahr 2030 bei $ 0.005211 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Timeworx.io (TIX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Timeworx.io potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.008488 erreichen. Timeworx.io (TIX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Timeworx.io potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.013826 erreichen.

2026 $ 0.004287 5.00%

2027 $ 0.004501 10.25%

2028 $ 0.004726 15.76%

2029 $ 0.004962 21.55%

2030 $ 0.005211 27.63%

2031 $ 0.005471 34.01%

2032 $ 0.005745 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.006032 47.75%

2034 $ 0.006334 55.13%

2035 $ 0.006650 62.89%

2036 $ 0.006983 71.03%

2037 $ 0.007332 79.59%

2038 $ 0.007699 88.56%

2039 $ 0.008084 97.99%

2040 $ 0.008488 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Timeworx.io Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 5, 2025(Heute) $ 0.004083 0.00%

October 6, 2025(Morgen) $ 0.004083 0.01%

October 12, 2025(Diese Woche) $ 0.004086 0.10%

Timeworx.io (TIX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für TIX am October 5, 2025(Heute) beträgt $0.004083 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Timeworx.io (TIX) Preisvorhersage für morgen Für October 6, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für TIX bei $0.004083 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Timeworx.io (TIX) Preisvorhersage für diese Woche Bis October 12, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für TIX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.004086 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Timeworx.io (TIX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für TIX bei $0.004099 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Timeworx.io Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.004083$ 0.004083 $ 0.004083 Preisänderung (24H) +0.88% Marktkapitalisierung ---- -- Umlaufangebot ---- -- Volumen (24H) $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K Volumen (24H) -- Der aktuelle TIX-Preis beträgt $ 0.004083. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +0.88% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 23.97K. Darüber hinaus verfügt TIX über ein Umlaufangebot von -- und eine gesamte Marktkapitalisierung von --. Live-Preis von TIX ansehen

Timeworx.io Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Timeworx.io beträgt der aktuelle Preis von Timeworx.io 0.004083USD. Das umlaufende Angebot von Timeworx.io (TIX) liegt bei 0.00 TIX , was zu einer Marktkapitalisierung von $-- führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.01% $ 0.000041 $ 0.004113 $ 0.00403

7 Tage -0.00% $ -0.000038 $ 0.004134 $ 0.003974

30 Tage -0.08% $ -0.000380 $ 0.005475 $ 0.003974 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Timeworx.io eine Preisbewegung von $0.000041 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.01% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Timeworx.io zu einem Höchstpreis von $0.004134 und einem Tiefstpreis von $0.003974 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.00% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von TIX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Timeworx.io eine Veränderung von -0.08% erfahren, was etwa $-0.000380 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass TIX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Timeworx.io-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen TIX-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Timeworx.io (TIX)? Das Timeworx.io Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von TIX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Timeworx.io im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von TIX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Timeworx.io beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von TIX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von TIX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Timeworx.io zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für TIX wichtig?

TIX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in TIX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird TIX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von TIX nächster Monat? Laut dem Timeworx.io (TIX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte TIX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 TIX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Timeworx.io (TIX) beträgt heute $0.004083 . Laut dem obigen Prognosemodul wird TIX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von TIX im Jahr 2027? Für Timeworx.io (TIX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 TIX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von TIX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Timeworx.io (TIX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von TIX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Timeworx.io (TIX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 TIX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Timeworx.io (TIX) beträgt heute $0.004083 . Laut dem obigen Prognosemodul wird TIX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die TIX-Preisprognose für 2040? Für Timeworx.io (TIX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 TIX bis 2040 -- erreichen soll.