Der Echtzeitpreis von Smart Pocket beträgt heute 0.013799 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Smart Pocket Logo

Smart Pocket Kurs(SP)

1 SP zu USD Echtzeitpreis:

$0.013772
$0.013772
+4.38%1D
USD
Smart Pocket (SP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:26 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.012642
$ 0.012642
24H Tief
$ 0.014278
$ 0.014278
24H Hoch

$ 0.012642
$ 0.012642

$ 0.014278
$ 0.014278

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682

-0.34%

+4.38%

+17.98%

+17.98%

Der Echtzeitpreis von Smart Pocket (SP) beträgt $ 0.013799. In den letzten 24 Stunden wurde SP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.012642 und einem Höchstpreis von $ 0.014278 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SP liegt bei $ 0.023315600067172444, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.002919119255657682.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SP im letzten Stunde um -0.34%, in den letzten 24 Stunden um +4.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +17.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Smart Pocket (SP) Marktinformationen

No.1008

$ 14.36M
$ 14.36M

$ 202.58K
$ 202.58K

$ 1.38B
$ 1.38B

1.04B
1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

1.04%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart Pocket beträgt $ 14.36M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 202.58K. Das Umlaufangebot von SP liegt bei 1.04B, das Gesamtangebot bei 100000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.38B.

Smart Pocket (SP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Smart Pocket für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0005779+4.38%
30 Tage$ +0.013549+5,419.60%
60 Tage$ +0.013549+5,419.60%
90 Tage$ +0.013549+5,419.60%
Smart Pocket-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SP eine Veränderung von $ +0.0005779 (+4.38%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Smart Pocket 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.013549(+5,419.60%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Smart Pocket 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SP eine Veränderung von $ +0.013549 (+5,419.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Smart Pocket 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.013549 (+5,419.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Smart Pocket (SP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Smart Pocket-Preisverlauf an.

Was ist Smart Pocket (SP)

Der SP-Token ist die Basiswährung der IP-Token. Er dient als universelle wirtschaftliche Sprache, die jeden Charakter, jede Geschichte und jedes Kunstwerk miteinander verbindet. Hier beginnt eine neue Ära, in der Schöpfer und Fans weltweit ihre Träume durch eine gemeinsame Währung teilen – und den Wert frei zwischen sich zirkulieren lassen.

Smart Pocket ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Smart Pocket Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Smart Pocket auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Smart Pocket-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Smart Pocket-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Smart Pocket (SP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Smart Pocket-(SP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Smart Pocket zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Smart Pocket-Preisprognose an!

Smart Pocket (SP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Smart Pocket (SP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SP Token!

Wie kauft man Smart Pocket SP

Suchen Sie nach wie man Smart Pocket kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Smart Pocket direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SP zu lokalen Währungen

Smart Pocket Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Smart Pocket sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Smart Pocket Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Smart Pocket

Wie viel ist Smart Pocket (SP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SP in USD beträgt 0.013799 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.013799. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Smart Pocket?
Die Marktkapitalisierung von SP beträgt $ 14.36M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SP?
Das Umlaufangebot von SP beträgt 1.04B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SP?
SP erreichte einen Allzeithochpreis von 0.023315600067172444 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SP?
SP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.002919119255657682 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SP beträgt $ 202.58K USD.
Wird SP dieses Jahr noch steigen?
SP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:26 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

SP-zu-USD-Rechner

Menge

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.013799 USD

SP handeln

SP/USDT
$0.013772
$0.013772
+4.38%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

