Smart Pocket (SP)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Smart Pocket-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark SP in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

SP kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Smart Pocket zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.013895 $0.013895 $0.013895 -1.75% USD Tatsächlich Vorhersage Smart Pocket Preisprognose für 2025–2050 (USD) Smart Pocket (SP) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Smart Pocket potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.013895 erreichen. Smart Pocket (SP) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Smart Pocket potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.014589 erreichen. Smart Pocket (SP) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von SP im Jahr 2027 $ 0.015319 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Smart Pocket (SP) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von SP im Jahr 2028 $ 0.016085 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Smart Pocket (SP) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von SP im Jahr 2029 bei $ 0.016889 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Smart Pocket (SP) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von SP im Jahr 2030 bei $ 0.017733 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Smart Pocket (SP) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Smart Pocket potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.028886 erreichen. Smart Pocket (SP) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Smart Pocket potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.047053 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.013895 0.00%

2026 $ 0.014589 5.00%

2027 $ 0.015319 10.25%

2028 $ 0.016085 15.76%

2029 $ 0.016889 21.55%

2030 $ 0.017733 27.63%

2031 $ 0.018620 34.01%

2032 $ 0.019551 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.020529 47.75%

2034 $ 0.021555 55.13%

2035 $ 0.022633 62.89%

2036 $ 0.023765 71.03%

2037 $ 0.024953 79.59%

2038 $ 0.026201 88.56%

2039 $ 0.027511 97.99%

2040 $ 0.028886 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Smart Pocket Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.013895 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.013896 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.013908 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.013952 0.41% Smart Pocket (SP) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für SP am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.013895 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Smart Pocket (SP) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für SP bei $0.013896 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Smart Pocket (SP) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für SP bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.013908 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Smart Pocket (SP) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für SP bei $0.013952 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Smart Pocket Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.013895$ 0.013895 $ 0.013895 Preisänderung (24H) -1.75% Marktkapitalisierung $ 14.46M$ 14.46M $ 14.46M Umlaufangebot 1.04B 1.04B 1.04B Volumen (24H) $ 202.67K$ 202.67K $ 202.67K Volumen (24H) -- Der aktuelle SP-Preis beträgt $ 0.013895. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -1.75% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 202.67K. Darüber hinaus verfügt SP über ein Umlaufangebot von 1.04B und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 14.46M. Live-Preis von SP ansehen

So kaufen Sie Smart Pocket (SP) Möchten Sie SP kaufen? Sie können SP jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie Smart Pocket kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie SP kaufen können

Smart Pocket Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Smart Pocket beträgt der aktuelle Preis von Smart Pocket 0.013895USD. Das umlaufende Angebot von Smart Pocket (SP) liegt bei 0.00 SP , was zu einer Marktkapitalisierung von $14.46M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.06% $ 0.000802 $ 0.014482 $ 0.013052

7 Tage 0.21% $ 0.002423 $ 0.01525 $ 0.010823

30 Tage 54.58% $ 0.013645 $ 0.031 $ 0.00025 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Smart Pocket eine Preisbewegung von $0.000802 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.06% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Smart Pocket zu einem Höchstpreis von $0.01525 und einem Tiefstpreis von $0.010823 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.21% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von SP für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Smart Pocket eine Veränderung von 54.58% erfahren, was etwa $0.013645 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass SP in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Smart Pocket-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen SP-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Smart Pocket (SP)? Das Smart Pocket Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von SP basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Smart Pocket im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von SP berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Smart Pocket beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von SP. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von SP, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Smart Pocket zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für SP wichtig?

SP Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in SP zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird SP am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von SP nächster Monat? Laut dem Smart Pocket (SP) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte SP-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 SP im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Smart Pocket (SP) beträgt heute $0.013895 . Laut dem obigen Prognosemodul wird SP um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von SP im Jahr 2027? Für Smart Pocket (SP) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 SP bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von SP im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Smart Pocket (SP) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von SP im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Smart Pocket (SP) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 SP im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Smart Pocket (SP) beträgt heute $0.013895 . Laut dem obigen Prognosemodul wird SP um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die SP-Preisprognose für 2040? Für Smart Pocket (SP) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 SP bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren