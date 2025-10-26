Was ist RHEA (RHEA)

Rhea Finance ist das Rückgrat von NEAR DeFi und eine kettenabstrahierte Liquiditätsplattform für Bitcoin, NEAR und andere Top-Assets. Rhea entstand aus dem Zusammenschluss von Ref Finance (der größten DEX auf NEAR) und Burrow Finance (dem führenden Geldmarktprotokoll auf NEAR) und bildet ein einheitliches DeFi-Protokoll mit über 250 Mio. $ TVL, auf dem Benutzer an einem Ort Swaps durchführen, verleihen, leihen und Gewinne erzielen können. Als Rückgrat des NEAR-DeFi-Ökosystems spielt Rhea zudem eine zentrale Rolle in der Chain-Abstraktionsstrategie von NEAR.

RHEA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre RHEA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- RHEA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu RHEA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr RHEA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

RHEA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird RHEA (RHEA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre RHEA-(RHEA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für RHEA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die RHEA-Preisprognose an!

RHEA (RHEA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von RHEA (RHEA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RHEA Token!

Wie kauft man RHEA RHEA

Suchen Sie nach wie man RHEA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können RHEA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

RHEA zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

RHEA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von RHEA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu RHEA Wie viel ist RHEA (RHEA) heute wert? Der Echtzeitpreis von RHEA in USD beträgt 0.0233 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle RHEA-zu-USD-Preis? $ 0.0233 . Nutzen Sie den Der aktuelle RHEA-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RHEA? Die Marktkapitalisierung von RHEA beträgt $ 4.66M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von RHEA? Das Umlaufangebot von RHEA beträgt 200.00M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RHEA? RHEA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.11587934887394663 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RHEA? RHEA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.020352346204807015 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von RHEA? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RHEA beträgt $ 76.80K USD . Wird RHEA dieses Jahr noch steigen? RHEA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RHEA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

RHEA (RHEA) – Wichtige Branchen‑Updates

