Der Echtzeitpreis von RHEA beträgt heute 0.0233 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RHEA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RHEA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

RHEA Logo

RHEA Kurs(RHEA)

1 RHEA zu USD Echtzeitpreis:

$0.02329
$0.02329
-1.31%1D
USD
RHEA (RHEA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:20:31 (UTC+8)

RHEA (RHEA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02275
$ 0.02275
24H Tief
$ 0.02452
$ 0.02452
24H Hoch

$ 0.02275
$ 0.02275

$ 0.02452
$ 0.02452

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663

$ 0.020352346204807015
$ 0.020352346204807015

+0.30%

-1.31%

+6.44%

+6.44%

Der Echtzeitpreis von RHEA (RHEA) beträgt $ 0.0233. In den letzten 24 Stunden wurde RHEA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02275 und einem Höchstpreis von $ 0.02452 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RHEA liegt bei $ 0.11587934887394663, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.020352346204807015.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RHEA im letzten Stunde um +0.30%, in den letzten 24 Stunden um -1.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

RHEA (RHEA) Marktinformationen

No.1463

$ 4.66M
$ 4.66M

$ 76.80K
$ 76.80K

$ 23.30M
$ 23.30M

200.00M
200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

20.00%

NEAR

Die aktuelle Marktkapitalisierung von RHEA beträgt $ 4.66M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 76.80K. Das Umlaufangebot von RHEA liegt bei 200.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.30M.

RHEA (RHEA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von RHEA für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0003091-1.31%
30 Tage$ -0.00842-26.55%
60 Tage$ -0.03651-61.05%
90 Tage$ +0.0183+366.00%
RHEA-Preisänderung heute

Heute verzeichnete RHEA eine Veränderung von $ -0.0003091 (-1.31%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

RHEA 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00842(-26.55%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

RHEA 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete RHEA eine Veränderung von $ -0.03651 (-61.05%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

RHEA 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0183 (+366.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von RHEA (RHEA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem RHEA-Preisverlauf an.

Was ist RHEA (RHEA)

Rhea Finance ist das Rückgrat von NEAR DeFi und eine kettenabstrahierte Liquiditätsplattform für Bitcoin, NEAR und andere Top-Assets. Rhea entstand aus dem Zusammenschluss von Ref Finance (der größten DEX auf NEAR) und Burrow Finance (dem führenden Geldmarktprotokoll auf NEAR) und bildet ein einheitliches DeFi-Protokoll mit über 250 Mio. $ TVL, auf dem Benutzer an einem Ort Swaps durchführen, verleihen, leihen und Gewinne erzielen können. Als Rückgrat des NEAR-DeFi-Ökosystems spielt Rhea zudem eine zentrale Rolle in der Chain-Abstraktionsstrategie von NEAR.

RHEA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre RHEA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- RHEA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu RHEA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr RHEA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

RHEA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird RHEA (RHEA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre RHEA-(RHEA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für RHEA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die RHEA-Preisprognose an!

RHEA (RHEA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von RHEA (RHEA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RHEA Token!

Wie kauft man RHEA RHEA

Suchen Sie nach wie man RHEA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können RHEA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

RHEA zu lokalen Währungen

1 RHEA(RHEA) in VND
613.1395
1 RHEA(RHEA) in AUD
A$0.035649
1 RHEA(RHEA) in GBP
0.017475
1 RHEA(RHEA) in EUR
0.020038
1 RHEA(RHEA) in USD
$0.0233
1 RHEA(RHEA) in MYR
RM0.098326
1 RHEA(RHEA) in TRY
0.977202
1 RHEA(RHEA) in JPY
¥3.5416
1 RHEA(RHEA) in ARS
ARS$34.724223
1 RHEA(RHEA) in RUB
1.854913
1 RHEA(RHEA) in INR
2.045973
1 RHEA(RHEA) in IDR
Rp388.333178
1 RHEA(RHEA) in PHP
1.368875
1 RHEA(RHEA) in EGP
￡E.1.106983
1 RHEA(RHEA) in BRL
R$0.125354
1 RHEA(RHEA) in CAD
C$0.03262
1 RHEA(RHEA) in BDT
2.854949
1 RHEA(RHEA) in NGN
34.014505
1 RHEA(RHEA) in COP
$90.309868
1 RHEA(RHEA) in ZAR
R.0.402158
1 RHEA(RHEA) in UAH
0.979765
1 RHEA(RHEA) in TZS
T.Sh.57.960148
1 RHEA(RHEA) in VES
Bs4.9396
1 RHEA(RHEA) in CLP
$21.9253
1 RHEA(RHEA) in PKR
Rs6.546601
1 RHEA(RHEA) in KZT
12.54705
1 RHEA(RHEA) in THB
฿0.760745
1 RHEA(RHEA) in TWD
NT$0.718572
1 RHEA(RHEA) in AED
د.إ0.085511
1 RHEA(RHEA) in CHF
Fr0.018407
1 RHEA(RHEA) in HKD
HK$0.180808
1 RHEA(RHEA) in AMD
֏8.923667
1 RHEA(RHEA) in MAD
.د.م0.214826
1 RHEA(RHEA) in MXN
$0.429885
1 RHEA(RHEA) in SAR
ريال0.087375
1 RHEA(RHEA) in ETB
Br3.557677
1 RHEA(RHEA) in KES
KSh3.010127
1 RHEA(RHEA) in JOD
د.أ0.0165197
1 RHEA(RHEA) in PLN
0.085045
1 RHEA(RHEA) in RON
лв0.101821
1 RHEA(RHEA) in SEK
kr0.21902
1 RHEA(RHEA) in BGN
лв0.039144
1 RHEA(RHEA) in HUF
Ft7.815985
1 RHEA(RHEA) in CZK
0.487203
1 RHEA(RHEA) in KWD
د.ك0.0071298
1 RHEA(RHEA) in ILS
0.076424
1 RHEA(RHEA) in BOB
Bs0.16077
1 RHEA(RHEA) in AZN
0.03961
1 RHEA(RHEA) in TJS
SM0.217156
1 RHEA(RHEA) in GEL
0.063143
1 RHEA(RHEA) in AOA
Kz21.376119
1 RHEA(RHEA) in BHD
.د.ب0.0087608
1 RHEA(RHEA) in BMD
$0.0233
1 RHEA(RHEA) in DKK
kr0.149586
1 RHEA(RHEA) in HNL
L0.609062
1 RHEA(RHEA) in MUR
1.060849
1 RHEA(RHEA) in NAD
$0.402158
1 RHEA(RHEA) in NOK
kr0.233
1 RHEA(RHEA) in NZD
$0.040309
1 RHEA(RHEA) in PAB
B/.0.0233
1 RHEA(RHEA) in PGK
K0.098093
1 RHEA(RHEA) in QAR
ر.ق0.084812
1 RHEA(RHEA) in RSD
дин.2.353067
1 RHEA(RHEA) in UZS
soʻm284.146296
1 RHEA(RHEA) in ALL
L1.9339
1 RHEA(RHEA) in ANG
ƒ0.041707
1 RHEA(RHEA) in AWG
ƒ0.041707
1 RHEA(RHEA) in BBD
$0.0466
1 RHEA(RHEA) in BAM
KM0.039144
1 RHEA(RHEA) in BIF
Fr68.7117
1 RHEA(RHEA) in BND
$0.030057
1 RHEA(RHEA) in BSD
$0.0233
1 RHEA(RHEA) in JMD
$3.736155
1 RHEA(RHEA) in KHR
93.951425
1 RHEA(RHEA) in KMF
Fr9.8792
1 RHEA(RHEA) in LAK
506.521729
1 RHEA(RHEA) in LKR
රු7.075511
1 RHEA(RHEA) in MDL
L0.395867
1 RHEA(RHEA) in MGA
Ar105.429704
1 RHEA(RHEA) in MOP
P0.1864
1 RHEA(RHEA) in MVR
0.35649
1 RHEA(RHEA) in MWK
MK40.451363
1 RHEA(RHEA) in MZN
MT1.48887
1 RHEA(RHEA) in NPR
रु3.271087
1 RHEA(RHEA) in PYG
165.2436
1 RHEA(RHEA) in RWF
Fr33.7617
1 RHEA(RHEA) in SBD
$0.192458
1 RHEA(RHEA) in SCR
0.325734
1 RHEA(RHEA) in SRD
$0.925709
1 RHEA(RHEA) in SVC
$0.203642
1 RHEA(RHEA) in SZL
L0.401459
1 RHEA(RHEA) in TMT
m0.081783
1 RHEA(RHEA) in TND
د.ت0.0682923
1 RHEA(RHEA) in TTD
$0.157974
1 RHEA(RHEA) in UGX
Sh81.1772
1 RHEA(RHEA) in XAF
Fr13.1412
1 RHEA(RHEA) in XCD
$0.06291
1 RHEA(RHEA) in XOF
Fr13.1412
1 RHEA(RHEA) in XPF
Fr2.3766
1 RHEA(RHEA) in BWP
P0.332491
1 RHEA(RHEA) in BZD
$0.046833
1 RHEA(RHEA) in CVE
$2.219092
1 RHEA(RHEA) in DJF
Fr4.1241
1 RHEA(RHEA) in DOP
$1.492598
1 RHEA(RHEA) in DZD
د.ج3.032961
1 RHEA(RHEA) in FJD
$0.052891
1 RHEA(RHEA) in GNF
Fr202.5935
1 RHEA(RHEA) in GTQ
Q0.178245
1 RHEA(RHEA) in GYD
$4.87436
1 RHEA(RHEA) in ISK
kr2.8659

RHEA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von RHEA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle RHEA Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu RHEA

Wie viel ist RHEA (RHEA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RHEA in USD beträgt 0.0233 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RHEA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RHEA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0233. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RHEA?
Die Marktkapitalisierung von RHEA beträgt $ 4.66M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RHEA?
Das Umlaufangebot von RHEA beträgt 200.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RHEA?
RHEA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.11587934887394663 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RHEA?
RHEA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.020352346204807015 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RHEA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RHEA beträgt $ 76.80K USD.
Wird RHEA dieses Jahr noch steigen?
RHEA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RHEA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:20:31 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

RHEA-zu-USD-Rechner

Menge

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0.0233 USD

RHEA handeln

RHEA/USDT
$0.02329
$0.02329
-1.39%

