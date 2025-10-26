Der Echtzeitpreis von Palantir beträgt heute 186.17 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PLTRON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PLTRON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Palantir beträgt heute 186.17 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PLTRON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PLTRON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Palantir Kurs(PLTRON)

1 PLTRON zu USD Echtzeitpreis:

$186.17
$186.17
+0.03%1D
USD
Palantir (PLTRON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:18:06 (UTC+8)

Palantir (PLTRON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 185.97
$ 185.97
24H Tief
$ 187.17
$ 187.17
24H Hoch

$ 185.97
$ 185.97

$ 187.17
$ 187.17

$ 187.72816947820942
$ 187.72816947820942

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354

-0.30%

+0.03%

+5.05%

+5.05%

Der Echtzeitpreis von Palantir (PLTRON) beträgt $ 186.17. In den letzten 24 Stunden wurde PLTRON zwischen einem Tiefstpreis von $ 185.97 und einem Höchstpreis von $ 187.17 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PLTRON liegt bei $ 187.72816947820942, der bisherige Tiefstpreis bei $ 148.01003259450354.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PLTRON im letzten Stunde um -0.30%, in den letzten 24 Stunden um +0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Palantir (PLTRON) Marktinformationen

No.2443

$ 613.64K
$ 613.64K

$ 52.92K
$ 52.92K

$ 613.64K
$ 613.64K

3.30K
3.30K

3,296.14981949
3,296.14981949

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Palantir beträgt $ 613.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 52.92K. Das Umlaufangebot von PLTRON liegt bei 3.30K, das Gesamtangebot bei 3296.14981949. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 613.64K.

Palantir (PLTRON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Palantir für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0558+0.03%
30 Tage$ +8.42+4.73%
60 Tage$ +86.17+86.17%
90 Tage$ +86.17+86.17%
Palantir-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PLTRON eine Veränderung von $ +0.0558 (+0.03%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Palantir 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +8.42(+4.73%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Palantir 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PLTRON eine Veränderung von $ +86.17 (+86.17%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Palantir 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +86.17 (+86.17%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Palantir (PLTRON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Palantir-Preisverlauf an.

Was ist Palantir (PLTRON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Palantir ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Palantir Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PLTRON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Palantir auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Palantir-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Palantir-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Palantir (PLTRON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Palantir-(PLTRON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Palantir zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Palantir-Preisprognose an!

Palantir (PLTRON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Palantir (PLTRON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PLTRON Token!

Wie kauft man Palantir PLTRON

Suchen Sie nach wie man Palantir kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Palantir direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PLTRON zu lokalen Währungen

Palantir Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Palantir sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Palantir Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Palantir

Wie viel ist Palantir (PLTRON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PLTRON in USD beträgt 186.17 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PLTRON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PLTRON-zu-USD-Preis beträgt $ 186.17. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Palantir?
Die Marktkapitalisierung von PLTRON beträgt $ 613.64K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PLTRON?
Das Umlaufangebot von PLTRON beträgt 3.30K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PLTRON?
PLTRON erreichte einen Allzeithochpreis von 187.72816947820942 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PLTRON?
PLTRON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 148.01003259450354 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PLTRON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PLTRON beträgt $ 52.92K USD.
Wird PLTRON dieses Jahr noch steigen?
PLTRON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PLTRON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:18:06 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$186.17
$111,742.75

$3,959.91

$0.04850

$6.0317

$194.05

