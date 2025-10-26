Was ist Pipe Network (PIPE)

Pipe Network ist eine dezentrale Edge-Supercloud, die Content Delivery, Speicherung und künstliche Intelligenz (KI)-Inference zu einer globalen, erlaubnisfreien Infrastruktur vereint. Das Netzwerk koordiniert unabhängige Knoten, die Bandbreite, Speicher- und Rechenressourcen im Austausch gegen PIPE bereitstellen – den nativen Utility-Token des Netzwerks. PIPE wird für Bandbreiten-, Speicher- und Rechen-Credits verwendet, wobei ein kryptografischer Nachweis die Nutzung verifiziert und ein Burn-to-Credit-Modell den Token-Verbrauch direkt mit der Netzwerkaktivität verknüpft.

Pipe Network (PIPE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pipe Network (PIPE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PIPE Token!

Pipe Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Pipe Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Pipe Network (PIPE) – Wichtige Branchen‑Updates

