Der Echtzeitpreis von Pipe Network beträgt heute 0.08851 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PIPE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PIPE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Pipe Network Logo

Pipe Network Kurs(PIPE)

1 PIPE zu USD Echtzeitpreis:

$0.08851
$0.08851$0.08851
+8.04%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:41:37 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.08056
$ 0.08056$ 0.08056
24H Tief
$ 0.09064
$ 0.09064$ 0.09064
24H Hoch

$ 0.08056
$ 0.08056$ 0.08056

$ 0.09064
$ 0.09064$ 0.09064

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-1.56%

+8.04%

-21.34%

-21.34%

Der Echtzeitpreis von Pipe Network (PIPE) beträgt $ 0.08851. In den letzten 24 Stunden wurde PIPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.08056 und einem Höchstpreis von $ 0.09064 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PIPE liegt bei $ 0.34291515733046557, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.05288812467524619.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PIPE im letzten Stunde um -1.56%, in den letzten 24 Stunden um +8.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pipe Network (PIPE) Marktinformationen

No.1226

$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M

$ 73.48K
$ 73.48K$ 73.48K

$ 88.51M
$ 88.51M$ 88.51M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pipe Network beträgt $ 8.85M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 73.48K. Das Umlaufangebot von PIPE liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 88.51M.

Pipe Network (PIPE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Pipe Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0065866+8.04%
30 Tage$ +0.03851+77.02%
60 Tage$ +0.03851+77.02%
90 Tage$ +0.03851+77.02%
Pipe Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PIPE eine Veränderung von $ +0.0065866 (+8.04%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Pipe Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.03851(+77.02%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Pipe Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PIPE eine Veränderung von $ +0.03851 (+77.02%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Pipe Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.03851 (+77.02%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Pipe Network (PIPE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Pipe Network-Preisverlauf an.

Was ist Pipe Network (PIPE)

Pipe Network ist eine dezentrale Edge-Supercloud, die Content Delivery, Speicherung und künstliche Intelligenz (KI)-Inference zu einer globalen, erlaubnisfreien Infrastruktur vereint. Das Netzwerk koordiniert unabhängige Knoten, die Bandbreite, Speicher- und Rechenressourcen im Austausch gegen PIPE bereitstellen – den nativen Utility-Token des Netzwerks. PIPE wird für Bandbreiten-, Speicher- und Rechen-Credits verwendet, wobei ein kryptografischer Nachweis die Nutzung verifiziert und ein Burn-to-Credit-Modell den Token-Verbrauch direkt mit der Netzwerkaktivität verknüpft.

Pipe Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Pipe Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PIPE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Pipe Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Pipe Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Pipe Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pipe Network (PIPE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pipe Network-(PIPE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pipe Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pipe Network-Preisprognose an!

Pipe Network (PIPE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pipe Network (PIPE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PIPE Token!

Wie kauft man Pipe Network PIPE

Suchen Sie nach wie man Pipe Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Pipe Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PIPE zu lokalen Währungen

1 Pipe Network(PIPE) in VND
2,329.14065
1 Pipe Network(PIPE) in AUD
A$0.1354203
1 Pipe Network(PIPE) in GBP
0.0663825
1 Pipe Network(PIPE) in EUR
0.0761186
1 Pipe Network(PIPE) in USD
$0.08851
1 Pipe Network(PIPE) in MYR
RM0.3735122
1 Pipe Network(PIPE) in TRY
3.7121094
1 Pipe Network(PIPE) in JPY
¥13.45352
1 Pipe Network(PIPE) in ARS
ARS$131.1257948
1 Pipe Network(PIPE) in RUB
7.1445272
1 Pipe Network(PIPE) in INR
7.7738333
1 Pipe Network(PIPE) in IDR
Rp1,475.1660766
1 Pipe Network(PIPE) in PHP
5.1999625
1 Pipe Network(PIPE) in EGP
￡E.4.2051101
1 Pipe Network(PIPE) in BRL
R$0.4761838
1 Pipe Network(PIPE) in CAD
C$0.1230289
1 Pipe Network(PIPE) in BDT
10.8318538
1 Pipe Network(PIPE) in NGN
129.2113235
1 Pipe Network(PIPE) in COP
$343.0612196
1 Pipe Network(PIPE) in ZAR
R.1.5515803
1 Pipe Network(PIPE) in UAH
3.71742
1 Pipe Network(PIPE) in TZS
T.Sh.218.5426963
1 Pipe Network(PIPE) in VES
Bs18.76412
1 Pipe Network(PIPE) in CLP
$83.46493
1 Pipe Network(PIPE) in PKR
Rs25.0447896
1 Pipe Network(PIPE) in KZT
47.6112992
1 Pipe Network(PIPE) in THB
฿2.8898515
1 Pipe Network(PIPE) in TWD
NT$2.7296484
1 Pipe Network(PIPE) in AED
د.إ0.3248317
1 Pipe Network(PIPE) in CHF
Fr0.0699229
1 Pipe Network(PIPE) in HKD
HK$0.6868376
1 Pipe Network(PIPE) in AMD
֏33.8205561
1 Pipe Network(PIPE) in MAD
.د.م0.8151771
1 Pipe Network(PIPE) in MXN
$1.6330095
1 Pipe Network(PIPE) in SAR
ريال0.3319125
1 Pipe Network(PIPE) in ETB
Br13.533179
1 Pipe Network(PIPE) in KES
KSh11.4036284
1 Pipe Network(PIPE) in JOD
د.أ0.06275359
1 Pipe Network(PIPE) in PLN
0.3221764
1 Pipe Network(PIPE) in RON
лв0.3867887
1 Pipe Network(PIPE) in SEK
kr0.831994
1 Pipe Network(PIPE) in BGN
лв0.1486968
1 Pipe Network(PIPE) in HUF
Ft29.6809434
1 Pipe Network(PIPE) in CZK
1.8507441
1 Pipe Network(PIPE) in KWD
د.ك0.02717257
1 Pipe Network(PIPE) in ILS
0.2903128
1 Pipe Network(PIPE) in BOB
Bs0.610719
1 Pipe Network(PIPE) in AZN
0.150467
1 Pipe Network(PIPE) in TJS
SM0.8240281
1 Pipe Network(PIPE) in GEL
0.2398621
1 Pipe Network(PIPE) in AOA
Kz81.2017293
1 Pipe Network(PIPE) in BHD
.د.ب0.03327976
1 Pipe Network(PIPE) in BMD
$0.08851
1 Pipe Network(PIPE) in DKK
kr0.5682342
1 Pipe Network(PIPE) in HNL
L2.3225024
1 Pipe Network(PIPE) in MUR
4.0289752
1 Pipe Network(PIPE) in NAD
$1.5338783
1 Pipe Network(PIPE) in NOK
kr0.8851
1 Pipe Network(PIPE) in NZD
$0.1531223
1 Pipe Network(PIPE) in PAB
B/.0.08851
1 Pipe Network(PIPE) in PGK
K0.3770526
1 Pipe Network(PIPE) in QAR
ر.ق0.3230615
1 Pipe Network(PIPE) in RSD
дин.8.9253484
1 Pipe Network(PIPE) in UZS
soʻm1,066.3852969
1 Pipe Network(PIPE) in ALL
L7.3560661
1 Pipe Network(PIPE) in ANG
ƒ0.1584329
1 Pipe Network(PIPE) in AWG
ƒ0.1584329
1 Pipe Network(PIPE) in BBD
$0.17702
1 Pipe Network(PIPE) in BAM
KM0.1486968
1 Pipe Network(PIPE) in BIF
Fr260.30791
1 Pipe Network(PIPE) in BND
$0.1141779
1 Pipe Network(PIPE) in BSD
$0.08851
1 Pipe Network(PIPE) in JMD
$14.1766467
1 Pipe Network(PIPE) in KHR
356.8944475
1 Pipe Network(PIPE) in KMF
Fr37.52824
1 Pipe Network(PIPE) in LAK
1,924.1303963
1 Pipe Network(PIPE) in LKR
රු26.845083
1 Pipe Network(PIPE) in MDL
L1.5126359
1 Pipe Network(PIPE) in MGA
Ar398.693295
1 Pipe Network(PIPE) in MOP
P0.7071949
1 Pipe Network(PIPE) in MVR
1.354203
1 Pipe Network(PIPE) in MWK
MK153.396681
1 Pipe Network(PIPE) in MZN
MT5.655789
1 Pipe Network(PIPE) in NPR
रु12.4117573
1 Pipe Network(PIPE) in PYG
627.71292
1 Pipe Network(PIPE) in RWF
Fr128.25099
1 Pipe Network(PIPE) in SBD
$0.7310926
1 Pipe Network(PIPE) in SCR
1.2267486
1 Pipe Network(PIPE) in SRD
$3.5165023
1 Pipe Network(PIPE) in SVC
$0.7726923
1 Pipe Network(PIPE) in SZL
L1.5338783
1 Pipe Network(PIPE) in TMT
m0.3106701
1 Pipe Network(PIPE) in TND
د.ت0.25977685
1 Pipe Network(PIPE) in TTD
$0.6000978
1 Pipe Network(PIPE) in UGX
Sh307.30672
1 Pipe Network(PIPE) in XAF
Fr50.00815
1 Pipe Network(PIPE) in XCD
$0.238977
1 Pipe Network(PIPE) in XOF
Fr50.00815
1 Pipe Network(PIPE) in XPF
Fr9.02802
1 Pipe Network(PIPE) in BWP
P1.2621526
1 Pipe Network(PIPE) in BZD
$0.17702
1 Pipe Network(PIPE) in CVE
$8.3942884
1 Pipe Network(PIPE) in DJF
Fr15.66627
1 Pipe Network(PIPE) in DOP
$5.6637549
1 Pipe Network(PIPE) in DZD
د.ج11.5213467
1 Pipe Network(PIPE) in FJD
$0.2009177
1 Pipe Network(PIPE) in GNF
Fr769.59445
1 Pipe Network(PIPE) in GTQ
Q0.6771015
1 Pipe Network(PIPE) in GYD
$18.4968198
1 Pipe Network(PIPE) in ISK
kr10.79822

Für ein tieferes Verständnis von Pipe Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Pipe Network Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Pipe Network

Wie viel ist Pipe Network (PIPE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PIPE in USD beträgt 0.08851 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PIPE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PIPE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.08851. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pipe Network?
Die Marktkapitalisierung von PIPE beträgt $ 8.85M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PIPE?
Das Umlaufangebot von PIPE beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PIPE?
PIPE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.34291515733046557 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PIPE?
PIPE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.05288812467524619 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PIPE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PIPE beträgt $ 73.48K USD.
Wird PIPE dieses Jahr noch steigen?
PIPE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PIPE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:41:37 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

PIPE-zu-USD-Rechner

Menge

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.08851 USD

PIPE handeln

PIPE/USDT
$0.08851
$0.08851$0.08851
+8.08%

